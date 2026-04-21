شراكة مناخية كبرى .. ألتيرّا يلتزم باستثمار استراتيجي مع كيه كيه آر

أعلن "ألتيرّا"، أحد أكبر صناديق الاستثمار الخاصة لتمويل العمل المناخي على مستوى العالم، اليوم عن التزام "صندوق التسريع" التابع له بالاستثمار في استراتيجية شركة "كيه كيه آر" العالمية للتحول المناخي.

وهذه الخطوة تسهم في توسيع محفظة "ألتيرّا"، من الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على تسريع الاستثمارات في مجالي المناخ وتحول الطاقة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

تركّز استراتيجية "كيه كيه آر" على الاستثمار في حلول مناخية تهدف إلى تعزيز الكفاءة وأمن الطاقة وخفض الانبعاثات عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

تشمل الاستثمارات أصولاً أساسية لعمل الاقتصاد واستمراريته، تمتدّ عبر قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، وكهربة القطاعات، وكفاءة الطاقة، والوقود المستدام، وإدارة النفايات، وحلول الاقتصاد الدائري.

ويتزايد الطلب على البنية التحتية في مجالات التوسع في استخدامات الكهرباء، وتعزيز مرونة الشبكات، وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الصناعة، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الطاقة، وتنامي أهمية أمنها، إلى جانب تحسّن القدرة التنافسية لتقنيات الطاقة النظيفة من حيث التكلفة.

ومع اتساع نطاق تبنّي هذه الحلول وتحول رؤوس الأموال نحو الأصول المتوافقة مع الأهداف المناخية، تبرز فرصة واعدة لضخّ الاستثمارات على نطاق واسع في الأنظمة التي ستدعم اقتصادات منخفضة الكربون وأكثر مرونة، وترسي أسس نمو مستدام طويل الأمد.

وفي هذا الإطار، قال كريم رضوان، الشريك ورئيس قسم الاستثمارات في "ألترّا": "تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع "كيه كيه آر" التزام "ألترّا" بتوجيه الاستثمارات نحو الأصول الحقيقية القادرة على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، مع تأكيد إمكانية تحقيق أثر إيجابي وأداء تجاري ناجح في الوقت ذاته.. ومع مضي الاقتصادات العالمية في توسيع قدرات الطاقة النظيفة، وتحديث شبكاتها، وتعزيز الاعتماد على الكهرباء في النقل والصناعة، يُتوقع أن يتواصل نمو الطلب على بنية تحتية واسعة النطاق تتسم بالكفاءة والمرونة ومن هنا تأتي أهمية توجيه رؤوس الأموال نحو الحلول التي تمهّد للمرحلة المقبلة من التحول المناخي العالمي وتدعم استدامة نموه".

من جانبهما، قال تشارلي غاليوت وإيمانويل لاغاريغ، الرئيسان المشاركان للاستراتيجية العالمية للتحول المناخي في "كيه كيه آر": "يسعدنا التعاون مع "ألترّا" في تنفيذ استراتيجيتنا العالمية للتحول المناخي، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتسريع الاستثمار في البنية التحتية التي يرتكز عليها تحول الطاقة.. ومع استمرار نمو الطلب على الطاقة، تبرز أمامنا فرص واعدة للاستثمار في حلول تعزز أمن الطاقة، وترفع من قدرتها على تحمل التكاليف، وتضمن موثوقيتها، بالتوازي مع دعم جهود خفض الانبعاثات في الاقتصاد الحقيقي.. ومن خلال الجمع بين الرؤية العالمية لــ "ألترّا" وخبرة "كيه كيه آر" في الاستثمار في قطاعات المناخ والبنية التحتية، نمتلك مقومات قوية لتوسيع نطاق التقنيات المثبتة وبناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة على المدى الطويل".

وأسهمت استراتيجية "كيه كيه آر" العالمية للتحول المناخي في تنفيذ سبعة استثمارات منذ إطلاقها، تشمل "زينوبي" المتخصصة في كهربة النقل وحلول تخزين البطاريات في المملكة المتحدة، و"إي جي سي" مزوّد خدمات الطاقة في ألمانيا، و"داوسون غروب" الشركة المستقلة لتأجير الأصول التي تقدّم طيفاً واسعاً من الحلول الحيوية للأعمال، بالإضافة إلى "أفانتوس" المطوّر لمشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين المصاحبة لها في الولايات المتحدة، و"إغنيس بي تو إكس" المنصة المتخصصة في إزالة الكربون من الصناعة، و"كلين بيك إنرجي" المزود الرائد لحلول الطاقة الشمسية المتكاملة مع التخزين، وكذلك منصة تحول الطاقة التابعة لشركة "إتش إم سي كابيتال".

وتتمتع "كيه كيه آر" بخبرة تزيد على 15 عاماً في الاستثمار في البنية التحتية عالمياً، حيث تدير أصولاً في هذا القطاع بقيمة تقارب 100 مليار دولار أمريكي.. ومنذ عام 2011، استثمرت الشركة أكثر من 44 مليار دولار في مجالات المناخ والاستدامة البيئية.

أما صندوق "ألترّا"، فقد دعم منذ إطلاقه محفظة متنامية من الاستثمارات الموجّهة للمناخ والشراكات الاستراتيجية على مستوى العالم ويُسهم التزامه بالاستثمار في استراتيجية "كيه كيه آر" العالمية للتحول المناخي في توسيع هذه المحفظة، بما يعزز دوره في حشد رؤوس الأموال نحو البنية التحتية والحلول التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من التحول المناخي العالمي.