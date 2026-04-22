الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تراجع الفضة في مصر وعيار 999 يفقد 1.66% خلال يومين وسط ضعف الطلب المحلي

الفضة
الفضة
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا  متأثرة بضغوط الأسواق العالمية وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين محليًا، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 1.66%، متراجعًا من 132.06 جنيهًا إلى 129.87 جنيهًا، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن.

وسجلت الفضة مستويات 129.87 جنيهًا لعيار 999، و120.25 جنيهًا لعيار 925، و104 جنيهات لعيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 962 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا نحو 78.93 دولارًا، في تحركات تعكس تراجع النشاط داخل السوق المحلي وضعف شهية الشراء.

ضغوط السوق

وأوضح تقرير مركز «الملاذ الآمن» أن التراجع الحالي لا يعكس ضعفًا في الأساسيات، بل يمثل استجابة مؤقتة لمجموعة من العوامل الضاغطة، في مقدمتها تصاعد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.

وأشار التقرير إلى أن الفضة تُعد من أكثر المعادن تأثرًا بتحركات أسعار الفائدة، نظرًا لكونها أصلًا لا يدر عائدًا، ما يقلل من جاذبيتها الاستثمارية في بيئة نقدية مشددة، ويدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد مثل الدولار والسندات.

ضعف الطلب

وساهم استقرار سعر صرف الدولار في مصر قرب مستوى 51.8 إلى 51.9 جنيهًا في الحد من أي تأثير إيجابي محتمل لارتفاع الأسعار عالميًا، بينما كان ضعف الطلب العامل الأبرز في تراجع السوق، حيث انعكس ذلك في انخفاض وتيرة التداول وتراجع التحديثات السعرية، إلى جانب إحجام نسبي من المشترين.

كما أظهرت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل إشارات سلبية، حيث سجلت نحو -1.36 جنيهًا يوم 20 أبريل بنسبة -1.02%، وتراجعت إلى -1.66 جنيهًا يوم 21 أبريل بنسبة -1.26%، بما يعكس تسعيرًا أقل من القيمة العادلة عالميًا، في دلالة واضحة على ضغوط البيع ومحاولات تصريف المخزون.

تراجع عالمي

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بنحو 1.87% خلال يومين، حيث انخفضت الأوقية من 80.11 دولارًا إلى 78.93 دولارًا، في ظل حالة من الشد والجذب بين التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية.

ورغم أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عادة ما تعزز الطلب على المعادن كملاذ آمن، فإن ارتفاع أسعار النفط وما صاحبه من مخاوف تضخمية عزز التوقعات باستمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما حدّ من قدرة الفضة على الاستفادة من هذه العوامل الداعمة.

 

توقعات المرحلة المقبلة

ويظل توجه الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الفضة، خاصة مع تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع توقعات باستمرار هذا المستوى لفترة أطول، ما يضغط على المعادن غير المدرة للعائد.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير مع تقلبات ملحوظة، حيث تتحرك الأسعار العالمية في نطاق دعم بين 78 و79 دولارًا، ومقاومة بين 81 و82 دولارًا، بينما يظل تغير الاتجاه مرهونًا بتراجع أسعار النفط أو ظهور إشارات واضحة على خفض الفائدة الأمريكية أو حدوث تهدئة ملموسة في التوترات الجيوسياسية.

ورغم هذا الأداء، تظل الأساسيات الداعمة للفضة قوية على المدى الطويل، في ظل استمرار العجز المتوقع في المعروض العالمي للعام السادس على التوالي، إلى جانب نمو الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، بما يبقي فرص التعافي قائمة على المدى المتوسط والطويل.

