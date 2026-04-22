ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز فورًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الاقتصاد الإيراني انهار تمامًا من جراء تداعيات الحرب الراهنة"، مؤكدًا أن طهران تعاني أزمة مالية شديدة، لذلك ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز فورًا.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" لايوم الأربعاء، إن "إيران تنهار ماليًا! يريدون هفتح مضيق هرمز فورًا نظراً لأنهم يعانون من ضائقة مالية شديدة! يخسرون 500 مليون دولار يوميًا .. الجيش والشرطة يشكون من عدم تقاضي رواتبهم ويوجهون نداء استغاثة!".

كان ترامب قد قال، في تغريدة سابقة، "إن إيران لا تريد إغلاق مضيق هرمز، بل تريد فتحه لتجني 500 مليون دولار يوميًا (وهو ما تخسره في حال إغلاقه!). يدّعون رغبتهم في إغلاقه فقط لأنني أغلقته تمامًا، فهم يريدون فقط "حفظ ماء الوجه". وأضاف: تواصل معي بعض الأشخاص قبل أربعة أيام قائلين:" سيدي، إيران تريد فتح المضيق فورًا". لكن إذا فعلنا ذلك، فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران، إلا إذا دمرنا بقية بلادهم، بمن فيهم قادتهم!.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن مساء أمس تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.