نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

قال محمد حتحوت لاعب نادي إنبي، إن كلمة السر في تفوقنا هذا الموسم هي "روح العائلة" الموجودة في النادي، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا عايزين نثبت نفسنا ونحقق حاجة لنا وللنادي، كلنا عايزين نكسر الدنيا ونأخذ خطوات أكبر في مشوارنا الكروي، سواء في نادي جماهيري كبير أو في الاحتراف الخارجي، كل لاعب ينظر للأمر من منظوره الشخصي بعد منظور الجماعة أو النادي.

وتابع "حتحوت" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفضل كله للروح بعد ربنا سبحانه وتعالى للكابتن حمزة الجمل المدير الفني وجهازه المعاون، عاملين روح تنافسية كبيرة داخل الفريق، ليس مهمًا أن تلعب لكن الأهم أن يفوز الفريق بأي أسماء، من يلعب يجد دعمًا من زملاؤه، لا نهاب أحدًا مهما كان اسم المنافس، في النهاية 11 لاعبًا يواجهون 11 لاعبًا، والنتيجة في علم الغيب، لكن الأهم أن تفعل ما عليك وتجتهد والأفضل سيفوز.

وأضاف لاعب إنبي: من بداية الموسم وأنا أحلم أننا سننهي الدور الأول ضمن السبعة الكبار، حتى عندما تعثرنا بالخسارة كنت أراهن الجميع في الفريق أننا سنصل لهدفنا، الجهاز الفني كان يشجعنا ويحمسنا دومًا، لكننا قاتلنا على طموحنا والنتائج خدمتنا، لكن لأننا اجتهدنا وتعبنا وسعينا وحاربنا على هدفنا لحد آخر لحظة.

وواصل: مباراتنا مع الزمالك كانت مختلفة، الأبيض فريق كبير وعريق وله تاريخ ويمتلك جماهير عظيمة، المباراة كانت بمثابة "أكون أو لا أكون" إما التواجد ضمن السبعة الكبار والقتال على الدخول ضمن فرق المربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية أو القتال من أجل الهروب من الهبوط.

واختتم محمد حتحوت حديثه: طموحنا كان التواجد مع الكبار والمنافسة على الدخول ضمن فرق المربع الذهبي والمشاركة القارية، فالحمد لله ربنا كرمنا وكافئنا لإننا عملنا موسم قوي وكلنا كان هدفنا واحد، ورغم صعوبة سيناريو المباراة، لكن حققنا المطلوب.