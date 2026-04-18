نجم انبي: بيزيرا أفضل لاعب في مصر

قال محمد حتحوت لاعب نادي إنبي، إن منتخب مصر بقيادة كابتن حسام حسن قادر على تشريفنا في كأس العالم، مشددًا على أن الفراعنة سيقدمون بطولة مميزة بسبب تواجد صلاح ومرموش، اللذان سيصنعان الفارق مع زملائهما المحليين، لتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل للدور الثاني.

وتابع "حتحوت" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: منتخب مصر عائلة أيضًا هو الآخر، اللاعبين يريدون تحقيق إنجاز عالمي للكرة المصرية، وكذلك لمحمد صلاح، الأرجنتين كلها لعبت 2022 من أجل ميسي، فلنلعب نحن أيضًا من أجل صلاح.

وأضاف لاعب إنبي: سموحة هو الحصان الأسود في بطولة الدوري هذا الموسم، قدموا أداءات جيدة ونتائج ممتازة ويستحقون ما حققوه حتى الآن، وكابتن حمزة الجمل وكابتن محمد الشيخ هما أفضل مديران فنيان في مصر حاليًا.

وواصل: البرازيلي خوان بيزيرا أفضل لاعب في مصر الموسم الحالي، لاعب عالمي وكواليتي مختلف، أتمنى اللعب لأحد القطبين، وقديمًا جاءتني فرصة اللعب للزمالك لكن التجنيد أوقف الأمر.

واختتم محمد حتحوت حديثه: لدي هدفان، أحدهما قصير الأمد وهو تحقيق بطولة هذا الموسم، وإنهاء الدوري ضمن فرق المربع الذهبي من أجل المشاركة القارية، والآخر طويل الأمد وهو اللعب في أحد أندية القمة أو الاحتراف الخارجي.