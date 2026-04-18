ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
تمت بنجاح.. قائد الجيش الباكستاني ينهي زيارته إلى إيران
المتحدث وزارة الدفاع الإيرانية: الولايات المتحدة فشلت في إسقاط النظام
وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية يبحثون مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية
استئناف حركة الملاحة.. ناقلات النفط تغادر منطقة الخليج وتعبر مضيق هرمز
وسط توترات عالمية.. ترامب يترقب لقاء نظيره الصيني بعد فتح مضيق هرمز
بعد وقف إطلاق النار.. أين تنتشر قوات الاحتلال في جنوب لبنان؟
ولدت في القطر.. الإسعاف تنقذ أمًا ومولودها بعد ولادة مفاجئة بمحطة طنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السبت يشعلها.. والأحد قد يُتوج بطلًا .. أسبوع الحسم ينفجر في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وآرسنال
مانشستر سيتي وآرسنال

تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكنها لا تبدو كأي جولة عادية بل تحمل ملامح أسبوع حاسم قد يعيد رسم خريطة المنافسة بالكامل سواء على مستوى القمة أو الصراع الأوروبي أو حتى معركة الهبوط.

البداية ستكون اليوم السبت حيث تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي يحتضن مواجهة قوية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في لقاء يحمل طابع تصحيح المسار لكلا الفريقين.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة تحت ضغط فقدان النقاط في الجولتين الماضيتين بعدما تعادل وخسر وهو ما أضعف موقفه في سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل يعيش تشيلسي فترة صعبة بعد ثلاث هزائم متتالية جعلت موقفه أكثر تعقيدًا في جدول الترتيب ليتحول اللقاء إلى فرصة أخيرة لإنقاذ الحظوظ الأوروبية.

وفي بقية مباريات السبت يستضيف برنتفورد نظيره فولهام في مواجهة متكافئة بينما يسعى نيوكاسل لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه بورنموث. 

كما تتجه الأنظار إلى قاع الجدول حيث يخوض وولفرهامبتون مباراة مصيرية أمام ليدز قد تحدد بشكل كبير مصيره في البقاء خاصة مع اقتراب شبح الهبوط.

الأحد.. قمة قد تحسم اللقب

ومع الانتقال إلى يوم الأحد يدخل الدوري الإنجليزي مرحلة مختلفة تمامًا حيث يشتعل الصراع على اللقب في مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الاتحاد.

وتتجاوز المباراة كونها ثلاث نقاط إذ تمثل مفترق طرق حقيقي في سباق التتويج حيث يدخل آرسنال اللقاء متصدرًا برصيد 70 نقطة متفوقًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل حسابات القمة مفتوحة على كل الاحتمالات.

التعادل قد يكون نتيجة مثالية لآرسنال حيث يقربه أكثر من استعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة بينما لا يملك مانشستر سيتي خيارًا سوى الفوز إذا أراد الإبقاء على آماله في التتويج.

سيتي بثقة.. وآرسنال بالحذر

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات القوية دون استقبال أهداف ما يعكس صلابة دفاعية واستقرارًا فنيًا واضحًا. كما أن اللعب على أرضه يمنحه أفضلية إضافية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

في المقابل يدخل آرسنال المواجهة بحالة متباينة فبينما يعيش الفريق لحظة تاريخية بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي فإن نتائجه المحلية شهدت بعض التراجع وهو ما يثير القلق قبل القمة المرتقبة.

ورغم ذلك فإن الفريق اللندني أثبت هذا الموسم قدرته على التعامل مع الضغوط خاصة في المواجهات الكبرى وهو ما يمنح المباراة طابعًا تكتيكيًا معقدًا بين مدربين يعرف كل منهما الآخر جيدًا.

ديربي وملفات مفتوحة

ولا تتوقف الإثارة عند القمة حيث يشهد الأحد أيضًا ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في مواجهة تحمل أبعادًا نفسية كبيرة خاصة بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول للتمسك بفرصه في العودة إلى البطولة القارية بينما يطمح إيفرتون لاستغلال الحالة المعنوية لمنافسه وخطف نقاط ثمينة تعزز حظوظه الأوروبية.

كما يلتقي أستون فيلا مع سندرلاند في مواجهة لا تقل أهمية في ظل سعي الفريقين للبقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي ملعب ستامفورد بريدج تشيلسي مانشستر يونايتد تشيلسي ومانشستر يونايتد نيوكاسل مانشستر سيتي آرسنال مانشستر سيتي وآرسنال

صحفية تكشف مفاجأة بشأن إسلام الضائع وعائلته الليبية

انخفاض أسعار البنزين في مصر .. هل يتراجع الوقود بعد انفراجة مضيق هرمز؟

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

3 أيام راحة متواصلة.. هل يتم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء 2026؟

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أتليتكو مدريد

الليلة .. نهائي الفرصة الأخيرة.. أتلتيكو مدريد وسوسيداد في صراع إثبات الذات بكأس إسبانيا

معتمد جمال

معتمد جمال.. مهندس عودة الزمالك إلى منصات أفريقيا بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية

اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي

سمير فرج يفجر مفاجأة | الحرب على إيران لم تنتهِ .. والحصار البحري مستمر ويكشف حقيقة المشهد

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

