السبت يشعلها.. والأحد قد يُتوج بطلًا .. أسبوع الحسم ينفجر في الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكنها لا تبدو كأي جولة عادية بل تحمل ملامح أسبوع حاسم قد يعيد رسم خريطة المنافسة بالكامل سواء على مستوى القمة أو الصراع الأوروبي أو حتى معركة الهبوط.

البداية ستكون اليوم السبت حيث تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي يحتضن مواجهة قوية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في لقاء يحمل طابع تصحيح المسار لكلا الفريقين.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة تحت ضغط فقدان النقاط في الجولتين الماضيتين بعدما تعادل وخسر وهو ما أضعف موقفه في سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل يعيش تشيلسي فترة صعبة بعد ثلاث هزائم متتالية جعلت موقفه أكثر تعقيدًا في جدول الترتيب ليتحول اللقاء إلى فرصة أخيرة لإنقاذ الحظوظ الأوروبية.

وفي بقية مباريات السبت يستضيف برنتفورد نظيره فولهام في مواجهة متكافئة بينما يسعى نيوكاسل لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه بورنموث.

كما تتجه الأنظار إلى قاع الجدول حيث يخوض وولفرهامبتون مباراة مصيرية أمام ليدز قد تحدد بشكل كبير مصيره في البقاء خاصة مع اقتراب شبح الهبوط.

الأحد.. قمة قد تحسم اللقب

ومع الانتقال إلى يوم الأحد يدخل الدوري الإنجليزي مرحلة مختلفة تمامًا حيث يشتعل الصراع على اللقب في مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الاتحاد.

وتتجاوز المباراة كونها ثلاث نقاط إذ تمثل مفترق طرق حقيقي في سباق التتويج حيث يدخل آرسنال اللقاء متصدرًا برصيد 70 نقطة متفوقًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل حسابات القمة مفتوحة على كل الاحتمالات.

التعادل قد يكون نتيجة مثالية لآرسنال حيث يقربه أكثر من استعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة بينما لا يملك مانشستر سيتي خيارًا سوى الفوز إذا أراد الإبقاء على آماله في التتويج.

سيتي بثقة.. وآرسنال بالحذر

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات القوية دون استقبال أهداف ما يعكس صلابة دفاعية واستقرارًا فنيًا واضحًا. كما أن اللعب على أرضه يمنحه أفضلية إضافية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

في المقابل يدخل آرسنال المواجهة بحالة متباينة فبينما يعيش الفريق لحظة تاريخية بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي فإن نتائجه المحلية شهدت بعض التراجع وهو ما يثير القلق قبل القمة المرتقبة.

ورغم ذلك فإن الفريق اللندني أثبت هذا الموسم قدرته على التعامل مع الضغوط خاصة في المواجهات الكبرى وهو ما يمنح المباراة طابعًا تكتيكيًا معقدًا بين مدربين يعرف كل منهما الآخر جيدًا.

ديربي وملفات مفتوحة

ولا تتوقف الإثارة عند القمة حيث يشهد الأحد أيضًا ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في مواجهة تحمل أبعادًا نفسية كبيرة خاصة بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول للتمسك بفرصه في العودة إلى البطولة القارية بينما يطمح إيفرتون لاستغلال الحالة المعنوية لمنافسه وخطف نقاط ثمينة تعزز حظوظه الأوروبية.

كما يلتقي أستون فيلا مع سندرلاند في مواجهة لا تقل أهمية في ظل سعي الفريقين للبقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.