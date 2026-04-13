المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي

قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق آرسنال من نظيره بورنموث، بثنائية مقابل هدف، فيما فاز مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من البريميرليج.

المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

تشلسي – مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي – أرسنال.

بيرنلي – مانشستر سيتي.

إيفرتون – مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي – برينتفورد.

بورنموث – مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي – أستون فيلا.

المباريات المتبقية لأرسنال في الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي – أرسنال.

أرسنال – نيوكاسل يونايتد.

أرسنال – فولهام.

وست هام يونايتد – أرسنال.

أرسنال – بيرنلي.

كريستال بالاس – أرسنال.