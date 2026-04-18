تشيلسي في اختبار مصيري أمام مانشستر يونايتد في صراع المربع الذهبي بالبريميرليج

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا مصيريًا لكلا الفريقين في سباق المراكز الأوروبية.

ويدخل تشيلسي المواجهة وسط ضغوط كبيرة بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث اكتفى بفوز وحيد في آخر سبع مباريات، ما أدى لتراجعه في جدول الترتيب وفقدانه موقعًا متقدمًا في الصراع على المربع الذهبي.

ويحتل الفريق اللندني المركز السادس، بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، وأربع نقاط خلف ليفربول، مع تبقي عدد محدود من الجولات، ما يجعل أي تعثر جديد بمثابة ضربة قوية لطموحات الفريق الأوروبية.

في المقابل، يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في موقف أفضل نسبيًا، رغم خسارته الأخيرة أمام ليدز يونايتد، ويسعى لتعويض ذلك والحفاظ على موقعه داخل المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة تحت ضغط كبير على تشيلسي وجهازه الفني، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث بات كل لقاء بمثابة نهائي لا يحتمل فقدان المزيد من النقاط.

كما تعيش جماهير البلوز حالة من الغضب بسبب تراجع الأداء، والذي بلغ ذروته بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، وسط مطالبات بضرورة تصحيح المسار سريعًا قبل فوات الأوان.