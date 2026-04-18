موقف كوكا وبن شرقي.. خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة بيراميدز الحاسمة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التحضير الجاد لمواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني والطبي لحالة اللاعبين المصابين في ظل أهمية اللقاء ضمن صراع المنافسة في مجموعة التتويج لموسم 2025-2026.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة المقررة يوم 27 أبريل الجاري ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة بعدما حصل الفريق على راحة من الجولة الثالثة وفقًا لنظام البطولة الذي يشهد مشاركة 7 أندية فقط في مجموعة التتويج مقابل 14 فريقًا في مجموعة تفادي الهبوط.

تطورات حالة المصابين

في هذا الإطار كشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي عن آخر تطورات حالة المصابين داخل الفريق مؤكدًا تحسن موقف عدد من اللاعبين واقتراب عودتهم للمشاركة.

وأوضح أن أحمد نبيل كوكا عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه الكامل من الإجهاد العضلي الذي تعرض له في منطقة الحوض والذي أبعده عن المباريات الأخيرة. وأشار إلى أن اللاعب أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح ليصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا.

في المقابل يواصل كريم فؤاد تنفيذ برنامجه التأهيلي وفقًا للخطة الطبية الموضوعة حيث يخوض المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي مع خضوعه لاختبارات بدنية مستمرة تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي ما استدعى اتباع برنامج علاجي دقيق تحت إشراف طبي متخصص.

أما المغربي أشرف بن شرقي فقد طمأن الجهاز الفني الجماهير على حالته مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا لم تتجاوز كونها جرحًا سطحيًا في الفم استلزم بعض الغرز دون أي تأثير على جاهزيته للمباريات المقبلة.

وفي سياق متصل يواصل اللاعب الشاب إبراهيم الأسيوطي تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي حيث يؤدي تدريباته في ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر في خطوة تهدف لتوفير بيئة مناسبة وقريبة من محل إقامته بما يساعده على الالتزام بالبرنامج العلاجي بشكل أفضل.

وديات وتجهيزات بدنية

ومن أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل مستغلًا فترة التوقف الحالية للفريق بسبب غيابه عن الجولة الماضية.

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على تحديد الطرف المنافس في اللقاء الودي بما يحقق أكبر استفادة فنية ممكنة سواء على مستوى تجهيز البدلاء أو رفع المعدل البدني للاعبين.

عودة التدريبات

وكان الفريق قد استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام عقب الفوز على سموحة في الدوري الممتاز.

وشهد المران برنامجًا متكاملًا بدأ بتدريبات بدنية داخل صالة الجيم قبل أن يعقد المدير الفني محاضرة فنية شرح خلالها بعض الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون بعد ذلك فقرات تدريبية متنوعة على أرض الملعب تركزت على الجوانب الفنية قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة جميع العناصر بهدف رفع درجة الانسجام بين اللاعبين.

وفيما يتعلق بحراس المرمى خضع الرباعي محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء ومحمد سيحا لتدريبات متخصصة جمعت بين الجوانب البدنية والفنية تحت إشراف مدرب الحراس.

تركيز على مواجهة بيراميدز

ويضع الجهاز الفني مواجهة بيراميدز في مقدمة أولوياته خلال الفترة الحالية نظرًا لأهميتها الكبيرة في تحديد مسار المنافسة على لقب الدوري خاصة في ظل التقارب النقطي بين فرق القمة.

ويسعى الأهلي إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل اللقاء سواء من الناحية البدنية أو الفنية مع استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين لضمان تقديم أداء قوي يليق بطموحات الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومع تحسن حالة المصابين ووضوح البرنامج الفني تبدو الأجواء داخل الفريق مستقرة في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة المرتقبة التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأهلي على مواصلة المنافسة بقوة على اللقب.