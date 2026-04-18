الأهلي يبدأ التحضير للمرحلة الحاسمة في الدوري الممتاز

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، ملامح برنامج إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتباطات القوية التي تنتظر الفريق، وعلى رأسها المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

استئناف التدريبات بعد راحة قصيرة

استأنف الأهلي تدريباته مساء الخميس، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية استمرت أربعة أيام، عقب الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من مرحلة التتويج. وجاء قرار الراحة لمنح اللاعبين فرصة لاستعادة الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم.

في إطار التحضير الفني، طلب توروب من مدير الكرة وليد صلاح الدين ترتيب مباراة ودية خلال الأيام القليلة المقبلة. ويسعى المدير الفني من خلال هذه المواجهة إلى تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة العناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم في المباريات الرسمية.

يعمل وليد صلاح الدين حالياً على التفاوض مع أكثر من فريق لتحديد طرف المباراة الودية، مع التركيز على اختيار منافس قوي يحقق الاستفادة الفنية المطلوبة. ويأمل الجهاز الفني أن تساهم هذه التجربة في رفع مستوى الجاهزية الجماعية للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

يضع الأهلي كامل تركيزه على مباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم 27 أبريل الجاري، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري. وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز المحطات في صراع المنافسة على اللقب، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التتويج.

يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من جميع النواحي، سواء الفنية أو البدنية أو الذهنية، لضمان الظهور بأفضل مستوى ممكن في المواجهة المقبلة، التي قد تلعب دوراً محورياً في تحديد بطل الدوري هذا الموسم