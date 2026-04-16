أهلي 2011 يواجه الإسماعيلي اليوم في ختام بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2011 اليوم الخميس خارج ملعبه مع الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب في بطولة الجمهورية.

ويدخل «أهلي 2011» المباراة بعدما تُوج رسميًا بلقب الدوري، عقب فوزه خارج ملعبه في الجولة قبل الماضية على الاتحاد السكندري، ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم، محققًا لقبه الأول في مشاركته الأولى ببطولة الجمهورية.

ويمتلك «أهلي 2011» في رصيده 54 نقطة من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وخسارة 3 مباريات، حيث فاز في المرحلة الأولى على مودرن سبورت 2 - 0 ، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 1 - صفر، وعلى الاتحاد السكندري 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وعلى طلائع الجيش 5 - 1، وعلى وادي دجلة 3 - 0، وخسر أمام البنك الأهلي 0 - 1، وفاز على الجونة 1 - 0، وعلى سموحة 3 - 0، وعلى زد 3 - 1، وعلى المقاولون العرب 2 - 0، وفي المرحلة الثانية فاز على سيراميكا 1 - 0، وخسر أمام إنبي 3 - 4، وفاز على البنك الأهلي 4 - 1، وعلى الاتحاد السكندري 1 - 0، وخسر أمام زد 0 - 1، مسجلًا 60 هدفًا، مقابل 15 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق،