وكالة تسنيم: رئيس البرلمان الإيراني التقى اليوم قائد الجيش الباكستاني أثناء زيارته لطهران

كشفت وكالة تسنيم أن رئيس البرلمان الإيراني التقى اليوم قائد الجيش الباكستاني أثناء زيارته لطهران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير القول بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا ، لافتا إلى أن الآمال - بعد هذه الزيارة - تزايدت في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات.

وقال المسؤول الإيراني لـ رويترز، إنه لا تزال هناك خلافات جوهرية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

وأشار المصدر إلى أن مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومدة القيود على البرنامج النووي غير محسومين.