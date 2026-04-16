متابعة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الخدمات الصحية بوحدات الداخلة والفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وفي هذا السياق، قامت إدارة سلامة المرضى، بقيادة الدكتورة نانسي سعيد مدير الإدارة، بتنفيذ مرور ميداني شامل على عدد من وحدات الاعتماد التابعة لمركزي الداخلة والفرافرة، والتي شملت وحدات اللواء صبيح، والنهضة، والأمان، والصحوة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة الشاملة .

وشهدت الجولات الميدانية تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والتمريضية، استهدفت رفع كفاءة العاملين وتعزيز الوعي بمفاهيم السلامة المهنية، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل المخاطر داخل بيئة العمل.

كما تضمنت المتابعة مراجعة دقيقة للإجراءات الوقائية، والتأكد من الالتزام الصارم بسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن تقييم جاهزية الوحدات الصحية من حيث التجهيزات والإمكانات الطبية.

وحرص فريق المرور على تقديم الدعم الفني والتوجيهات اللازمة لفرق العمل، مع تصحيح أي ملاحظات ميدانية بشكل فوري، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل تلك المنشآت.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف صبحي أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل الوحدات الصحية للحصول على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحسين الخدمة الصحية، كما شدد على استمرار تنفيذ برامج التدريب والمتابعة الدورية بكافة الإدارات الصحية بالمحافظة.

وتعكس هذه الجهود التزام مديرية الصحة بالوادي الجديد بتقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق منظومة صحية متكاملة ومستدامة.

