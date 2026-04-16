الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغربية.. ضبط 966 عبوة مواد غذائية ونصف طن لحوم ودواجن غير صالحة

محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على السلع المعروضة لحماية صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 966 عبوة وقطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ونحو نصف طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها بدون بيانات أو مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 241 عبوة مبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية، و411 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، و1000 لتر كلور بدون بيانات أو فواتير.

وفي مدينة المحلة الكبرى، تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة أو بدون بيانات، شملت 95 كجم صدور دجاج غير صالحة، و310 كجم صدور دجاج، و10 كجم مفروم دجاج، و14.5 كجم كبدة ودواجن مشتبه في صلاحيتها، و6.5 كجم كبدة بدون بيانات، كما تم ضبط 18 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر بمركز المحلة الكبرى، وضبط 1000 لتر كلور بدون بيانات بإدارة تموين زفتى، وفي السنطة، تم ضبط 142 عبوة مواد غذائية منتهية، و223 عبوة مبيدات محظورة و18 عبوة منتهية، و411 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، بينما أسفرت الحملات في بندر طنطا عن ضبط 620 عبوة مواد غذائية منتهية، و30 كجم دواجن مجمدة و19 كجم لحوم بدون بيانات، وفي سمنود تم ضبط 204 قطعة مواد غذائية منتهية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر، والعرض على النيابة العامة، فيما أكد المحافظ استمرار الحملات التموينية يوميًا وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بطرح سلع مجهولة المصدر.

شعار شيفروليه

