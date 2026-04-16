أمل جديد لمرضى الأورام في الحالات الحرجة تقنيات متطورة للغسيل الكلوي تعزز فرص النجاة

في خطوة تعكس التزام المنظومة الطبية بتقديم أفضل مستويات الرعاية لمرضى الأورام، تم دعم وحدات الرعاية المركزة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي المتطورة، داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر، بما يسهم في إنقاذ الحالات الحرجة وتحسين فرص التعافي.

ويُستخدم جهاز الغسيل الكلوي الحديث للتعامل مع المرضى الذين يعانون من إصابات حادة في الكلى، خاصة من مرضى الأورام حيث يعمل على تنقية الدم من السموم والسوائل الزائدة، إلى جانب ضبط مستويات الإلكتروليتات والحفاظ على توازن الحمض والقاعدة داخل الجسم، وهو ما يمثل عاملًا حاسمًا في استقرار الحالات الحرجة.

كما يوفر الجهاز تقنيات متقدمة مثل العلاج بالاستبدال الكلوي المستمر، والذي يُعد من أهم الوسائل العلاجية للحالات غير المستقرة، حيث يتيح إزالة دقيقة ومستمرة للسوائل، مع التحكم في التمثيل الغذائي وتوازن الإلكتروليتات، بما يتناسب مع طبيعة كل مريض.

ولا تقتصر إمكانيات الجهاز على ذلك، بل يمكن استخدامه أيضًا في إجراء تبادل البلازما العلاجي، والذي يُستخدم في بعض الحالات المرتبطة بالأمراض المناعية أو العصبية، من خلال تنقية مكونات البلازما وتحسين استجابة الجسم للعلاج

ومن جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد، أن دعم مستشفى شفاء الأورمان بهذه الأجهزة المتطورة يمثل خطوة مهمة في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام، خاصة في الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن المستشفى تواصل العمل على إدخال أحدث التقنيات العلاجية لتوفير أفضل فرص العلاج المجاني للمرضى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مستشفى شفاء الأورمان على تطوير خدمات الرعاية الحرجة، وتقديم نموذج متكامل في علاج مرضى السرطان وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية

