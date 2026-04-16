القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 عمال جمع خردة "لهم معلومات جنائية")، وطرف ثان : (3 أشخاص"لهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بالغربية ، لقيام أحد أفراد الطرف الأول بفرز كمية من المخلفات المتواجدة أمام منزل الطرف الثانى ولدى إعتراضهم قاموا بالتعدى على بعضهم بالسب والتلويح بأسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم ( 3 أسلحة بيضاء – حزام جلد "المستخدمين فى التعدى" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





