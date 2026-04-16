حمزة محمد بطلا للجمهورية في الكيك بوكسينك للبراعم

تُوّج اللاعب حمزة محمد مجدي بطلا للجمهورية للأندية للبراعم في الكيك بوكسينج، في مرحلة 2020، المقامة في استاد القاهرة اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.

وحصد اللاعب حمزة محمد مجدي، لاعب مركز شباب الشوربجي الرياضي، المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للأندية للبراعم، بإشراف وتدريب كابتن أحمد الغول،

وينظم الاتحاد المصري للكيك بوكسينك، بقيادة رئيس الاتحاد كابتن محمد صبيح، بطولة الجمهورية للأندية البراعم، في قاعة الدراجات باستاد القاهرة الدولي، وتقام منافساتها خلال الفترة من 13 أبريل حتى 16 أبريل لعام 2026.