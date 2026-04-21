كارما العراقي تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز تحت 7 سنوات

حققت اللاعبة الصغيرة كارما محمد العراقي، لاعبة أكاديمية الهرم الرابع، إنجازًا رياضيًا بارزًا بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز لفئة تحت 7 سنوات، والتي أُقيمت داخل صالة نادي مدينة نصر الرياضي.

وجاء هذا التتويج بعد أداء مميز قدمته اللاعبة خلال المنافسات، حيث أظهرت قدرات فنية عالية ودقة في تنفيذ الحركات المطلوبة، ما منحها أفضلية واضحة على منافساتها في نفس الفئة العمرية، وسط متابعة دقيقة من لجنة التحكيم.

وأعرب مسؤولو أكاديمية الهرم الرابع عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن فوز كارما يعكس ثمرة جهود تدريبية مكثفة خضعت لها خلال الفترة الماضية، ضمن برنامج إعداد خاص يهدف إلى اكتشاف المواهب الصغيرة في رياضة الجمباز وصقل مهاراتها منذ المراحل الأولى.

وأوضح الجهاز الفني بالأكاديمية، أن اللاعبة تمتلك موهبة واعدة وإمكانات بدنية وفنية متميزة، ساعدتها على تحقيق هذا التفوق المبكر، مؤكدين استمرار العمل على تطوير مستواها الفني والبدني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين عدد من اللاعبات المشاركات من مختلف الأندية والأكاديميات، إلا أن كارما نجحت في حسم المركز الأول بفضل ثباتها الانفعالي ودقتها في تنفيذ الجمل الحركية، وهو ما لاقى إشادة من المتابعين والحكام.



