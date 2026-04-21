منتخب مصر للجمباز الفني للكبار والناشئين يشارك في البطولة الأفريقية بالكاميرون

يشارك أبطال وبطلات منتخب مصر للكبار والناشئين للجمباز الفني في فعاليات منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني في نسختها الـ19، والتي تُقام خلال الفترة من 21 إلى 27 أبريل 2026. في ياوندي بالكاميرون.

يمثل منتخب مصر للرجال:

عمر العربي

محمد عفيفي

عمر الشوبكي

مصطفى أحمد

يحيى زكريا

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جنى محمود

جنى عبد السلام

جودي عبد الله

سيرين أبو الهدى

كلودين سليمان

ويضم منتخب مصر للناشئين:

عبد الله شعراوي

بلال الجزار

مازن السيد

محمد عبد القوي

معاذ أبو ورد

بينما يضم منتخب مصر للناشئات:

خديجة مظهر

مليكة أحمد

ملك مقلد

تيا الميداني

جوزال الجارحي



وتترأس البعثة دكتورة لمياء علي عبد الرحمن، نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز و عضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي.

وأكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في الجمباز الفني واعتلت منصات التتويج العالمية والأولمبية.

وقال أمين إن المنافسة ستكون قوية بين منتخبات القارة على التتويج بالميداليات، وعلى رأسها مصر والجزائر والمغرب.