بالمستندات | اتحاد الجمباز يرد على مزاعم إصابة لاعبة بثقب في القلب

كشف الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين حقيقة ما أثير مؤخرًا بشأن ادعاء إحدى اللاعبات معاناتها من أمراض مزمنة، مؤكدًا أن كافة المستندات الرسمية تنفي صحة هذه الادعاءات.

وأوضح الاتحاد، بعد مراجعة الملف الطبي الخاص باللاعبة سلمى المنشاوي، أنها قدمت مع بداية الموسم الحالي جميع التقارير الطبية المطلوبة، والتي تضمنت فحوصات وأشعة وتحاليل تثبت تمتعها بحالة صحية جيدة، وعدم معاناتها من أي أمراض تعيق ممارستها للرياضة.

وأشار الاتحاد إلى أن الملف الطبي للاعبة مطابق للكود الطبي المعتمد من وزارة الشباب والرياضة، كما أنه موثق من إحدى المستشفيات الكبرى ويحمل ختم النسر، بما يؤكد صحته الرسمية وسلامة الإجراءات المتبعة.

وجاء بيان الاتحاد ردًا على مقطع فيديو نشرته اللاعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إصابتها بثقب في القلب وربو على الصدر، رغم كونها مقيدة رسميًا ضمن نشاط الاتحاد في فرع الأيروبيك.

وأكد مسؤولو الاتحاد أن ما تم تداوله لا يستند إلى أي حقائق طبية موثقة، مشددين على أن مشاركة اللاعبين في البطولات تخضع لضوابط طبية صارمة، حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد اللاعبة، على خلفية نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة الجدل داخل الوسط الرياضي.

كما وجه الدكتور إيهاب أمين رسالة إلى أولياء الأمور، شدد خلالها على ضرورة متابعة استخدام اللاعبين واللاعبات، خاصة أقل من 16 عامًا، لوسائل التواصل الاجتماعي، مع أهمية وجود رقابة وإشراف مستمر لتجنب مثل هذه الوقائع