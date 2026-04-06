ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد عفيفي: فضية كأس العالم للجمباز الفني خطوة مهمة في مشواري وليست النهاية

محمد منتصر عفيفي
محمد منتصر عفيفي
حسن العمدة

تحدث محمد منتصر عفيفي، لاعب المنتخب الوطني للجمباز، عن كواليس تتويجه بالميدالية الفضية على جهاز المتوازي في بطولة كأس العالم للجمباز الفني، التي أقيمت على أرض مصر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مشواره وليس النهاية.

وأشار عفيفي إلى أن الفوز بميدالية عالمية داخل مصر له طابع خاص، خاصة في ظل إقامة البطولة وسط دعم جماهيري وعلى أرض يعرفها جيدًا، وهو ما منحه دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديه خلال المنافسات.

وأوضح أن الوصول إلى منصة التتويج جاء بعد مجهود كبير من الجهاز الفني وزملائه، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان العامل الأهم في تحقيق هذه النتيجة.

وشدد لاعب المنتخب على أن الميدالية هي ثمرة تعاون الجميع، وليس إنجازًا فرديًا، لافتًا إلى أنه يعتبر كل من دعمه شريكًا أساسيًا في هذا التتويج.

وأضاف أنه حرص فور انتهاء المنافسات على مشاركة هذه اللحظة مع زملائه والجهاز الفني، تقديرًا لدورهم الكبير في الوصول إلى هذا المستوى.

وأكد عفيفي أن تركيزه قبل البطولة كان منصبًا على تطوير مستواه وتقديم أداء قوي، دون الانشغال بالنتائج، مشيرًا إلى أن الميداليات تأتي كنتيجة طبيعية للعمل والتطور المستمر.

وأوضح أنه كان يسعى للخروج من المنافسات وهو راضٍ عن أدائه، وهو ما تحقق بالفعل، بعد تقديم مستوى مميز أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم.

واختتم عفيفي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه البطولة تمثل محطة ضمن سلسلة من التحديات المقبلة، حيث يسعى للاستفادة منها في تطوير مستواه، تمهيدًا للمنافسة في البطولات الكبرى وعلى رأسها بطولة العالم.

وأشار إلى أنه يواصل العمل على جميع الأجهزة، مع الحفاظ على مستواه المميز على جهاز المتوازي، في إطار خطة تهدف للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة خلال الفترة المقبلة.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: هل توفير 40 مليون جنيه يوميًا من الغلق يعوض الخسائر؟

الفنان يوسف الشريف

يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: الحكومة لازم تخف إيدها شوية عن المواطنين

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

