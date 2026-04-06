محمد عفيفي: فضية كأس العالم للجمباز الفني خطوة مهمة في مشواري وليست النهاية

تحدث محمد منتصر عفيفي، لاعب المنتخب الوطني للجمباز، عن كواليس تتويجه بالميدالية الفضية على جهاز المتوازي في بطولة كأس العالم للجمباز الفني، التي أقيمت على أرض مصر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مشواره وليس النهاية.

وأشار عفيفي إلى أن الفوز بميدالية عالمية داخل مصر له طابع خاص، خاصة في ظل إقامة البطولة وسط دعم جماهيري وعلى أرض يعرفها جيدًا، وهو ما منحه دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديه خلال المنافسات.

وأوضح أن الوصول إلى منصة التتويج جاء بعد مجهود كبير من الجهاز الفني وزملائه، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان العامل الأهم في تحقيق هذه النتيجة.

وشدد لاعب المنتخب على أن الميدالية هي ثمرة تعاون الجميع، وليس إنجازًا فرديًا، لافتًا إلى أنه يعتبر كل من دعمه شريكًا أساسيًا في هذا التتويج.

وأضاف أنه حرص فور انتهاء المنافسات على مشاركة هذه اللحظة مع زملائه والجهاز الفني، تقديرًا لدورهم الكبير في الوصول إلى هذا المستوى.

وأكد عفيفي أن تركيزه قبل البطولة كان منصبًا على تطوير مستواه وتقديم أداء قوي، دون الانشغال بالنتائج، مشيرًا إلى أن الميداليات تأتي كنتيجة طبيعية للعمل والتطور المستمر.

وأوضح أنه كان يسعى للخروج من المنافسات وهو راضٍ عن أدائه، وهو ما تحقق بالفعل، بعد تقديم مستوى مميز أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم.

واختتم عفيفي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه البطولة تمثل محطة ضمن سلسلة من التحديات المقبلة، حيث يسعى للاستفادة منها في تطوير مستواه، تمهيدًا للمنافسة في البطولات الكبرى وعلى رأسها بطولة العالم.

وأشار إلى أنه يواصل العمل على جميع الأجهزة، مع الحفاظ على مستواه المميز على جهاز المتوازي، في إطار خطة تهدف للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة خلال الفترة المقبلة.