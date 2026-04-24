رفض يديله جوال فارغ.. ميكانيكي يعتدي على عامل في مخبز بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي أحد الأشخاص على عامل في مخبز بالضرب باستخدام سلاح أبيض ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ من (عامل بمخبز "مصاب بجروح وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته، ما أدى لحدوث إصابته لرفضه إعطاءه جوال دقيق فارغا من المخبز محل عمله .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (ميكانيكى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) ، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.