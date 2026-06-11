المؤبد لـ ضباشة المرضان لاتجاره في الحشيش بأسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد على عامل، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.



تشكيل هيئة المحكمة



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد ومحمد سمير الطماوي، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وخميس محمود.



تحريات تكشف نشاط المتهم



تعود أحداث القضية رقم 23586 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهم «صديق . ع . م» 35 عامًا، وشهرته «ضباشة المرضان»، ويعمل بائع خضروات، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمركز أسيوط.



مأمورية أمنية لضبط المتهم



وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قاد المقدمان عدنان أبوعقرب وأحمد مفتاح، والرائد أحمد ثمرات، مفتشو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، قوة أمنية من العناصر السرية، استهدفت مكان تواجد المتهم بالقرب من مدافن قرية ريفا بطريق أسيوط – الغنايم.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية «تروسيكل»، وبحوزته جوال بلاستيكي يحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش المعدة للبيع.



ضبط 150 طربة حشيش



وبتفتيش الجوال، عثرت القوات على 30 علبة ذهبية، بداخل كل منها 5 طرب لمخدر الحشيش، بإجمالي 150 طربة، كما تم ضبط 9 أكياس بلاستيكية تحتوي على 900 قطعة مختلفة الأحجام والأوزان من أجزاء مخدر الحشيش المعدة للتجزئة والترويج.

سلاح ناري ومبالغ مالية



كما أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم على مبلغ مالي قدره 1100 جنيه، بالإضافة إلى فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين ناريتين من ذات العيار.



اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق



وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، فيما أوضح أن السلاح الناري والذخيرة كانا بحوزته للدفاع عن نشاطه الإجرامي.