رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات: تمثيل العمال في البرلمان يعزز حماية الحقوق ويدعم قضاياهم

أكد المهندس عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، أن النقابيين هم الأجدر بتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم، مشيرًا إلى أن القوانين المرتبطة بالعمل والعمال يجب أن يكون لأصحاب الخبرة النقابية دور فاعل في مناقشتها والتأثير فيها.

وقال حمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تمثيل جميع فئات المجتمع داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك فئة العمال، بما يضمن تحقيق التوازن وحماية الحقوق.

وأضاف أن النقابيين لديهم دراية مباشرة بمشكلات العمل وتحدياته، ما يجعل وجودهم داخل مجلس النواب المصري عنصر قوة في دعم حقوق العمال وصون مصالحهم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمال وقضاياهم، مؤكدًا أن العمل النقابي يعد جزءًا مهمًا من العمل العام والمشاركة في الحياة السياسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية.

