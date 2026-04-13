100 مليون جنيه مخدرات وخطف.. مصرع 3 مجرمين فى مداهمات لأوكار الشر بالصعيد
مصرع شخصين وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين غرب الموهوب بالوادي الجديد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 5,060 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء الفلسطينيين
65 نشاطًا صناعيًا داخل المدن العمرانية بقرار جديد.. "صدى البلد" ينشر بالأسماء التفاصيل الكاملة
قفزة جنونية .. أسعار الفسيخ والرنجة تصل 700 جنيه للكيلو
تحذيرات صحية في شم النسيم.. لا تبدأ يومك بالفسيخ والرنجة على معدة فارغة
أزمة غذاء .. مجلس الأمن الروسي يحذر من إغلاق مضيق هرمز 3 أشهر
محمد صلاح بين الكبار.. إنجاز جديد في البريميرليج
الصحة الإسرائيلية: 7693 مصابا منذ بداية الحرب على إيران
فيدان يدعو لتأسيس تحالف أمني بالمنطقة.. وإسرائيل لا تعيش بدون حروب
استعدادا لموسم الحج.. السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح
ستارمر يعلن أن بريطانيا لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط
اتحاد العمال يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: رسالة محبة وتآخٍ وطني

أجرى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يرافقه أحد أعضاء مجلس أمناء مبادرة "بصمة شباب مصر"، زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاءت الزيارة في أجواء مفعمة بالمحبة والأخوة، حيث عبّر الوفد عن خالص أمنياته لقداسة البابا وللإخوة الأقباط بدوام الخير والبركة، مؤكدين أن الأعياد المسيحية تمثل مناسبة وطنية جامعة تجمع كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية، تحت مظلة الوطن الواحد.

من جانبه، رحب البابا تواضروس بالوفد، معربًا عن تقديره العميق لهذه اللفتة الإنسانية والوطنية، مشددًا على أن وحدة الصف المصري تمثل الحصن المنيع الذي يحمي البلاد في مواجهة التحديات، وأن ترابط أبناء الشعب المصري هو النموذج الأبرز للتعايش المشترك الذي تضرب به مصر المثل في المنطقة.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أن العمال المصريين بجميع طوائفهم يشاركون إخوانهم الأقباط فرحتهم بأعيادهم، مؤكدًا أن هذه الزيارات التقليدية تعكس عمق النسيج الاجتماعي المصري الذي لا تفرق بين أبنائه المناسبات الدينية، بل تزيدهم تلاحمًا.

وفي سياق متصل، أوضح عضو مجلس أمناء "بصمة شباب مصر" أن المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية المصرية المتكاملة، حريصة على المشاركة في كل المناسبات التي تخلق حالة من التقارب بين أبناء الوطن، لافتًا إلى أن الشباب المصري يدرك تمامًا أن التنوع قوة وليس ضعفًا.

تُعد هذه الزيارة امتدادًا لمسيرة وطنية راسخة، تترجم معاني الأخوة الإنسانية التي نص عليها الدستور المصري، وتجسد نموذجًا مشرفًا للوحدة الوطنية التي طالما كانت سمةً مميزة للمجتمع المصري عبر العصور.

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أرشيفية

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

جوجل تعيد «لمسة الهواتف» لأندرويد بميزة Tap to Share

أرشيفية

أنهت حياتها في لحظة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل خفية بواقعة سيدة سموحة

الكانتلوب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

بالصور

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه

بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

لكزس GX
لكزس GX
لكزس GX

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

