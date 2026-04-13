اتحاد العمال يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: رسالة محبة وتآخٍ وطني

أجرى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يرافقه أحد أعضاء مجلس أمناء مبادرة "بصمة شباب مصر"، زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاءت الزيارة في أجواء مفعمة بالمحبة والأخوة، حيث عبّر الوفد عن خالص أمنياته لقداسة البابا وللإخوة الأقباط بدوام الخير والبركة، مؤكدين أن الأعياد المسيحية تمثل مناسبة وطنية جامعة تجمع كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية، تحت مظلة الوطن الواحد.

من جانبه، رحب البابا تواضروس بالوفد، معربًا عن تقديره العميق لهذه اللفتة الإنسانية والوطنية، مشددًا على أن وحدة الصف المصري تمثل الحصن المنيع الذي يحمي البلاد في مواجهة التحديات، وأن ترابط أبناء الشعب المصري هو النموذج الأبرز للتعايش المشترك الذي تضرب به مصر المثل في المنطقة.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أن العمال المصريين بجميع طوائفهم يشاركون إخوانهم الأقباط فرحتهم بأعيادهم، مؤكدًا أن هذه الزيارات التقليدية تعكس عمق النسيج الاجتماعي المصري الذي لا تفرق بين أبنائه المناسبات الدينية، بل تزيدهم تلاحمًا.

وفي سياق متصل، أوضح عضو مجلس أمناء "بصمة شباب مصر" أن المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية المصرية المتكاملة، حريصة على المشاركة في كل المناسبات التي تخلق حالة من التقارب بين أبناء الوطن، لافتًا إلى أن الشباب المصري يدرك تمامًا أن التنوع قوة وليس ضعفًا.

تُعد هذه الزيارة امتدادًا لمسيرة وطنية راسخة، تترجم معاني الأخوة الإنسانية التي نص عليها الدستور المصري، وتجسد نموذجًا مشرفًا للوحدة الوطنية التي طالما كانت سمةً مميزة للمجتمع المصري عبر العصور.