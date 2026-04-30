ياسمين عز عن الهجوم على أمير عيد: ليه حد يروح يصور عزاء والدة طليق فنان

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الجدل المثار حول واقعة الفنان أمير عيد خلال حضوره عزاء والد طليقته الفنانة ليلى فاروق، منتقدة بعض التصرفات التي وصفتها بغير المهنية من قِبل أشخاص يدّعون العمل في الصحافة.

مواقف إنسانية صعبة

وأوضحت، خلال برنامج كلام الناس المُذاع على قناة MBC مصر، أن الصحفيين المحترفين يدركون جيدًا حدود عملهم وما يجب الالتزام به، بينما هناك من يتجاوز تلك الحدود بشكل واضح، ما يضع الفنانين في مواقف إنسانية صعبة قد تدفعهم لتصرفات غير مقبولة اجتماعيًا.



وأكدت أنها لا تسعى للدفاع عن تصرف الفنان أو تبريره، لكنها شددت على ضرورة النظر إلى ما يسبق رد الفعل، مشيرة إلى أن بعض الحضور قاموا بمضايقته بشكل مبالغ فيه، سواء بالتصوير القريب أو الاحتكاك المتعمد، ما قد يستفز أي شخص في موقف حساس كالعزاء.

وضع ضوابط واضحة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية وضع ضوابط واضحة لمثل هذه المواقف، خاصة أن الفنان في النهاية إنسان يؤدي واجبًا اجتماعيًا، وليس من المقبول أن يتعرض لمثل هذه الضغوط أثناء لحظات الحزن.