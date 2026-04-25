ياسمين عز: واحدة بتقولي إيه سر لمعة بشرتك يا ياسمين.. الفلوس يا حبيبتي.. الفلوس الكتير

علّقت الإعلامية ياسمين عز بسخرية على أسئلة الجمهور، قائلة: “بقالنا كتير ماخدناش أسئلة الجمهور.. وأنا بصراحة ما بحبهاش، عشان إنتوا ما بتحبوش إجاباتي وأنا كمان ما بحبش أسئلتكم!”

وأضافت “ياسمين” خلال برنامجها كلام الناس، “واحدة بتسألني مين شيماء؟ ملكيش دعوة! وواحدة تقولي اتجوزي عشان تعرفي الويل.. الحمد لله إن رأيك مش مهم!”

وكشفت عن سر نضارة بشرتها قائلة:“الفلوس يا حبيبتي.. الفلوس الكتير والراحة النفسية، أي كلام غير كده مش حقيقي!”

واختتمت ياسمين حديثها: “اسألوني أسئلة مهمة.. زي إزاي تبقي شخصية قوية أو ناجحة.. بلاش الأسئلة التفهة دي!”