ياسمين عز تحذر: الاكتناز القهري بيخرب بيتك.. ارمِ الكراكيب فورًا!

قالت الإعلامية ياسمين عز :“ليه أي حاجة بتدخل بيتك ما بتطلعش؟! علب النسكافيه القديمة، برطمانات الجبنة، أكياس الهايبر.. كل ده ليه؟! إنتي بتشربي في برطمان وعندك نيش مليان كبايات!”

وأضافت “عز” في برنامجها كلام الناس،“درج الكياس واخد حيز من حياتك ليه؟! وأكياس الهدايا تحت المرتبة عاملة زحمة ليه؟! ده مش تخزين.. ده مرض اسمه الاكتناز القهري!”

وتابعت الإعلامية،“كل الكراكيب دي بتعمل طاقة سلبية وبتخلي البيت زحمة ومليان خناقات.. لازم تفضّي بيتك وتدي مساحة للطاقة الحلوة تدخل!”

واختتمت ياسمين عز،“بطلي تكنيز يا شيماء.. الحاجة الوحيدة اللي تستاهل تحتفظي بيها هو جوزك، إنما العلب والبرطمانات مكانها الزبالة مش بيتك!”