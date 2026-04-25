ياسمين عز للعرايس : هاتي لبس أكبر من مقاسك .. مش هتخسي بعد الجواز

قالت الإعلامية ياسمين عز، في تصريحاتها، “إنتي يا شيماء وانتي رايحة تتجوزي، بتجيبي لبس أصغر من مقاسك ليه؟ مين ضحك عليكي وقالك إنك هتخسي بعد الجواز لا يا حبيبتي، إنتي هتتخني”.

وأضافت “عز” خلال برنامجها كلام الناس، “لو إنتي X Large بتجيبي Large، ولو Large بتجيبي Small.. طب على أساس إيه؟! إنتي عارفة إن أول الجواز فيه أكل وسهر وحياة جديدة؟!”

وتابعت الإعلامية، “هتقعدي مع التلاجة لوحدك، وتفطري وتتغدي وتتعشي وتعملي تصبيرات.. وفي الآخر البلوزة الـ Small مش هتدخل حتى في ودنك!”

واختتمت ياسمين عز نصيحتها قائلة،“هاتي لبس أوسع من مقاسك بدرجة أو اتنين، عشان بعد الجواز مفيش حاجة اسمها تخسّي بسهولة.. وفّري فلوسك بدل ما لبسك يروح على الفاضي”.