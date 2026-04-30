الأغذية العالمي: الصراعات المسلحة في المنطقة تضاعف احتياجات الغذاء للفئات الهشة

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إنّ أولويات البرنامج في المرحلة الحالية تتركز على التعامل مع الأشخاص الأكثر تأثراً بالأزمات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، في ظل التحديات التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ البرنامج يولي اهتماماً خاصاً للفئات الموجودة في مناطق الصراع المسلح، مشيرة إلى أمثلة من دول مثل إيران ولبنان، إضافة إلى بعض فئات المجتمع داخل إيران، ومن بينهم اللاجئون الأفغان، الذين يعانون بشكل مباشر من تداعيات هذه الأزمات.

وتابعت، أن التركيز يمتد أيضاً إلى الدول المجاورة، مثل سوريا، حيث تشهد بعض المناطق نزوحاً من الحدود اللبنانية إلى الداخل السوري، مؤكدة أن جهود البرنامج تنصب بشكل أساسي على دعم الأشخاص الموجودين في دائرة الصراع المسلح والذين يتعرضون بشكل مباشر لعمليات العنف في هذه المناطق.