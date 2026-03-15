برلماني: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية تضمنت رسائل تعكس مصارحة الدولة للمواطنين

قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تضمنت رسائل سياسية واقتصادية عديدة وهامة تقوم على مصارحة المواطن المصري بأهم التحديات التي تمر بها البلاد في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط والذي يؤثر على دول المنطقة ومنها مصر .

وأضاف أبو عريضة، أن كلمة الرئيس السيسي تناولت أبرز التطورات الإقليمية وأثرها على الأوضاع الداخلية بمصر، في ظل تصاعد التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدور المصري المكثف لخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي وباقي مناطق النزاع في الإقليم، وسياسة مصر الخارجية المتزنة والحكيمة الرافضة لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة ودعمها الكامل لأمنها واستقرارها .

وأكد أبو عريضة، أن حديث الرئيس السيسي عن تأثر الاقتصاد المصري من هذه الأزمة والتي تسببت في تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤكد مصارحته للمواطنين بالتحديات الراهنة، مشيدا بالإجراءات الاقتصادية الضرورية التي اتخذتها الدولة المصرية لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن حديث الرئيس عن حجم الضغوط التي يتحملها المواطن بعد رفع أسعار الوقود تؤكد شعوره وإدراكه بمعاناة المواطنين، موضحا أن هذه الإجراءات لم تكن خيارا لدى الدولة لكنها جاءت لتفادي بدائل أكثر صعوبة بعد دراسة دقيقة وبما يمثل أقل الأضرار الممكنة على المواطنين .

وأشار أبو عريضة، إلى أن التصعيد العسكري الحالي والأزمات العالمية التي وقعت خلال السنوات الماضية ظهرت تداعياته السلبية الاقتصادية على مصر بفقد قناة السويس نحو 10 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن استيراد مصر بنحو 20 مليار دولار سنويا منتجات بترولية توجه أغلبها لمحطات الكهرباء والطاقة يمثل ضغطا اقتصاديا على الموازنة العامة، مشيدا بتوسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 43% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030 .