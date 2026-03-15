الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يمتلك رؤية واقعية وشفافة في التعامل مع التحديات

عبد الرحمن سرحان

شارك النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة وممثلي مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التواصل مع مختلف أطياف الشعب المصري.


وأشاد «مرسي»، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار، مؤكدًا أنها حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس نهج الدولة في المصارحة والشفافية مع المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالتحديات الإقليمية والاقتصادية التي تواجه المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.

وقال النائب محمود مرسى عضو مجلس النواب إن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على تقديم عرض واضح لطبيعة الأوضاع التي تمر بها المنطقة، في ظل ما تشهده من صراعات وأزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعكس رؤية واقعية وشفافة في التعامل مع التحديات، تقوم على توضيح الحقائق أمام المواطنين وإشراكهم في فهم طبيعة المرحلة الراهنة.

وأضاف مرسي، أن حديث الرئيس السيسي بشأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، ومنها ما يتعلق بأسعار المنتجات البترولية، جاء في إطار توضيح الضرورات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن المصارحة مع المواطنين تعزز الثقة بين الدولة والشعب وتدعم حالة التماسك الوطني في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته شرحًا مهمًا حول طبيعة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، إلى جانب تراجع بعض الموارد نتيجة الظروف الإقليمية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.


وأكد مرسي أن كلمة الرئيس حملت كذلك رسائل طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استقرار الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على إدارة الملفات الاقتصادية بمنتهى المسؤولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن إعلان الرئيس السيسي توجيه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل يعكس إدراك الدولة لحجم الأعباء التي يتحملها المواطن، وحرصها على توفير مظلة حماية اجتماعية تساند المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


كما أشاد مرسي بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة التماسك الوطني في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها ووعي مواطنيها وثقتهم في مؤسسات دولتهم.


وأكد أن لقاء إفطار الأسرة المصرية يمثل نموذجًا مهمًا للحوار والتواصل بين القيادة السياسية ومختلف فئات المجتمع، ويعكس روح التلاحم بين الدولة والمواطنين، بما يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

ما الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة؟.. خالد الجندي يوضح

هل أسماء سور القرآن كلها من عند الله؟.. خالد الجندي يوضح

تعليق قوي من سميرة عبدالعزيز على أزمة مسلسل أم كلثوم

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

لوك بسيط.. كارولين عزمي تتألق في في أحدث ظهور| شاهد

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

