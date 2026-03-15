النائب عادل ناصر: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية تعكس أولوية الوحدة الوطنية

أكد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ المصري أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أكدت بوضوح أولوية الوحدة الوطنية والترابط بين مختلف فئات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع الأسرة المصرية وتعزيز التلاحم بين المواطنين والدولة.

وقال ناصر إن كلمة الرئيس السيسي أبرزت أهمية الأسرة المصرية كنواة أساسية للمجتمع، مؤكدًا أن وحدة الشعب المصري واستقراره يمثلان ركيزة أساسية لضمان حماية الوطن ومواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن الدولة تولي رعاية كاملة لمواطنيها وتسعى لتوفير مظلة حماية اجتماعية لكل الفئات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس حرص خلال كلمته على توضيح أن المواطنين شركاء أساسيون في الدولة، وأن كل الإجراءات والسياسات الحكومية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان استمرار استقرار المجتمع، بما يعكس منهجية شاملة في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عادل ناصر إلى أن المصارحة والشفافية التي اعتمدها الرئيس في حديثه مع الأسرة المصرية، بما في ذلك شرح التحديات الاقتصادية والإقليمية، تعزز ثقة المواطنين في الدولة، وتؤكد أن كل القرارات الحكومية تأتي في إطار مسؤولية مشتركة بين القيادة والشعب للحفاظ على استقرار الوطن.

وأكد النائب أن لقاء إفطار الأسرة المصرية يمثل نموذجًا مهمًا للحوار والتواصل بين القيادة السياسية ومختلف أطياف المجتمع، ويعكس روح التلاحم الوطني، ويعزز الشعور بأن المواطن جزء فعال في منظومة الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة لمصر وشعبها.