إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الزراعة تطلق حملة وطنية لتوعية مربي الدواجن بإجراءات الأمن الحيوي

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة وطنية توعوية، استهدفت مربي الدواجن بجميع محافظات الجمهورية، بإجراءات الأمن الحيوي، خاصة خلال فصل الشتاء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الإرشادية خلال موسم الشتاء، عبر حملات ميدانية ولقاءات توعوية تستهدف مزارع الدواجن والتربية المنزلية في مختلف المحافظات.


وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فرق الإرشاد البيطري نفّذت خلال الاسبوعين الماضيين حوالي 610 زيارة ميدانية للمزارع على مستوى الجمهورية، بهدف رفع الوعي بالإجراءات السليمة للأمن الحيوي، وتقديم إرشادات مباشرة للمربين حول طرق الوقاية من الأمراض الموسمية والتنفسية التي يزداد نشاطها خلال فصل الشتاء.

وأوضح "الأقنص" أن الزيارات تضمنت تدريب المربين على إجراءات التطهير، تنظيم حركة العمال داخل المزرعة، غلق منافذ دخول الطيور البرية، التخلص الآمن من النافق والمخلفات، والتعريف بالعلامات المرضية التي تستوجب الإبلاغ الفوري للجهات البيطرية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة أن برامج التوعية الخاصة بالتربية المنزلية شهدت نشاطًا مكثفًا خلال شهر نوفمبر، حيث تم تنظيم عدد 451 ندوة إرشادية موجهة للأسر المربية للطيور في القرى والمناطق الريفية، بهدف نشر ثقافة الأمان الحيوي داخل المنازل، وشرح أساليب الوقاية، وأهمية عزل الطيور الجديدة، وطرق التعامل الآمن مع الطيور النافقة ومخلفات التربية.

وأضاف أن الهيئة تتابع الوضع الوبائي بشكل يومي، مؤكدًا أن الموقف الحالي مطمئن ومستقر، وأن فرق التقصي والاستجابة السريعة جاهزة للتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة التدخل وتقليل فرص انتشار أي مرض.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجمع بين الزيارات الميدانية للمزارع والندوات التوعوية للتربية المنزلية يأتي ضمن خطة شاملة للهيئة لرفع مستوى الجاهزية خلال موسم الشتاء، مؤكدًا أن التزام المربين بإجراءات الأمان الحيوي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الداجنة وضمان استدامة الإنتاج.

تعزيزًا لدور الطب البيطري

وأكد مواصلة الهيئة حملاتها طوال الفترة المقبلة، مع تكثيف الإرشاد في المناطق الأكثر كثافة في تربية الدواجن، تعزيزًا لدور الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى الجمهورية.

