محافظات

طلاب جامعة المنوفية يشاركون في ورشة تدريبية حول رفع الوعي

مروة فاضل

شاركت جامعة المنوفية بوفد طلابي متميز في ورشة تدريبية مكثفة أقيمت بأكاديمية الشرطة المصرية  مركز بحوث الشرطة، تناولت محاور هامة حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة، وتعزيز وعي الشباب بالتحديات المعاصرة التي تستهدف الأمن والاستقرار.

أكد  الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة أن  مشاركة الطلاب  في هذه الفعاليات تأتي استمرارًا لجهود الجامعة في بناء طالب واعٍ، منتمٍ، مدرك لمسؤوليته تجاه وطنه، وقادر على مواجهة التحديات المعاصرة بثقافة ووعي وإيجابية و تعزز وعيهم الوطني، مؤكدًا أن "الدولة المصرية تعتمد على شبابها الواعي القادر على فهم التحديات وإدراك حقيقة ما يواجهه الوطن من محاولات للنَيل من وحدته واستقراره". 

وأشاد القاصد بالتعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، في دعم بناء شخصية الطالب المصري المستنيرة. 

من جانبه أكد الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة الطلاب في هذه الورشة تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي والسياسي لدى شبابها، موضحًا أن "رفع مستوى الإدراك والقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة أصبح ضرورة لحماية الشباب من الاستقطاب الفكري، وتحصينهم ضد محاولات التضليل".

وقد شهدت الورشة جلسات تثقيفية موسّعة ركّزت على خطورة نشر الشائعات وتأثير الجهل على تماسك المجتمع، وأهمية الوعي والقيم الوطنية في حماية الشباب من حملات التضليل. كما تضمن البرنامج عرضًا شاملًا عن الأكاديمية، ورؤيتها، والبرامج التدريبية التي تقدمها في المجالات الأمنية والبحثية.

وتناول المتخصصون عددًا من الموضوعات أبرزها: مفهوم مخططات إسقاط الدولة والفارق بينها وبين التغيير الحكومي الطبيعي. 

طبيعة الحروب الحديثة وأجيالها، وكيف تستهدف حروب الجيل الرابع وعي الشباب وهويتهم الوطنية. 

أساليب الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب وطرق كشفها وتفنيدها. 

دور مؤسسات الدولة في مواجهة المخططات الهدّامة، وأهمية مشاركة الشباب في حماية الوطن.

كما قام  الطلاب بجولة ميدانية داخل عدد من القطاعات التدريبية بالأكاديمية، للتعرف على طبيعة العمل الأمني والجهود المبذولة في إعداد كوادر قادرة على صون أمن الدولة واستقرارها.

كماشهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من الطلاب ونقاشات ثرية عكست وعيهم واهتمامهم بقضايا الوطن، كما تم في الختام توزيع شهادات التقدير على طلاب جامعة المنوفية والجامعات المشاركة. 

وجاءت المشاركة تحت إشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبالإشراف التنفيذي لإدارة الأسر والاتحادات الطلابية و طارق كمال مدير الإدارة.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جامعة المنوفية ندوة

