كل اللي بيحصل دة مقصود..أسامة حسن يعلق على فسخ بنتايج لعقده مع الزمالك

علق أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، على فسخ اللاعب المغربي محمود بنتايج، تعاقده مع نادي الزمالك.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “كل اللي بيحصل دة مقصود من أول زيزو لحد بنتايك”.

بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك

وقال مصدر مقرب من المغربي محمود بنتايج إن اللاعب قام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وكان اللاعب تقدم بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.

ويعد محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.