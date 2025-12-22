الولايات المتحدة تلاحق ناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية

تلاحق الولايات المتحدة ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من سواحل فنزويلا ضمن تحركات قالت واشنطن إنها تستهدف التصدي لمحاولات التهرب من العقوبات الأمريكية وذكر مسؤولون أمريكيون أن خفر السواحل بدأ مطاردة ناقلة يشتبه في ارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الذي يستخدم لنقل النفط بعيدا عن الرقابة الدولية وأوضحوا أن الناقلة كانت في طريقها إلى السواحل الفنزويلية عندما صدر أمر قضائي بمصادرتها لكنها واصلت الإبحار ما دفع القوات الأمريكية إلى ملاحقتها في البحر وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيام الولايات المتحدة باعتراض ناقلات أخرى قبالة فنزويلا في إطار حملة متصاعدة تستهدف قطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الفنزويلي من جانبها أدانت حكومة كاراكاس هذه التحركات واعتبرتها أعمال قرصنة وانتهاكا للقانون الدولي مؤكدة أن واشنطن تستخدم القوة لفرض سياساتها بينما ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات قانونية وضرورية لوقف تجارة نفطية غير مشروعة وتمويل أنشطة تخالف العقوبات المفروضة على فنزويلا وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من تصعيد جديد في التوتر بين البلدين وانعكاسات محتملة على أسواق الطاقة العالمية في ظل استمرار الملاحقات الأمريكية للناقلات المرتبطة بفنزويلا