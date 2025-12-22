قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تلاحق ناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية

الولايات المتحدة تلاحق ناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية
الولايات المتحدة تلاحق ناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية
ملك ريان

تلاحق الولايات المتحدة ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من سواحل فنزويلا ضمن تحركات قالت واشنطن إنها تستهدف التصدي لمحاولات التهرب من العقوبات الأمريكية وذكر مسؤولون أمريكيون أن خفر السواحل بدأ مطاردة ناقلة يشتبه في ارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الذي يستخدم لنقل النفط بعيدا عن الرقابة الدولية وأوضحوا أن الناقلة كانت في طريقها إلى السواحل الفنزويلية عندما صدر أمر قضائي بمصادرتها لكنها واصلت الإبحار ما دفع القوات الأمريكية إلى ملاحقتها في البحر وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيام الولايات المتحدة باعتراض ناقلات أخرى قبالة فنزويلا في إطار حملة متصاعدة تستهدف قطاع النفط الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الفنزويلي من جانبها أدانت حكومة كاراكاس هذه التحركات واعتبرتها أعمال قرصنة وانتهاكا للقانون الدولي مؤكدة أن واشنطن تستخدم القوة لفرض سياساتها بينما ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات قانونية وضرورية لوقف تجارة نفطية غير مشروعة وتمويل أنشطة تخالف العقوبات المفروضة على فنزويلا وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من تصعيد جديد في التوتر بين البلدين وانعكاسات محتملة على أسواق الطاقة العالمية في ظل استمرار الملاحقات الأمريكية للناقلات المرتبطة بفنزويلا

الولايات المتحدة امريكا عاجل عواجل سفن فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

زراعة الشيوخ

زراعة الشيوخ تطالب بإرجاء تطبيق زيادة إيجارات الأراضي وتحذر من عواقبها

الاحتياطي النقدي

برلماني: تعزيز الاحتياطي النقدي والسياسات المالية يؤكد حرص الدولة على استقرار الاقتصاد

مجلس الشيوخ

برلماني: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تهدف لتطوير المنظومة

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

المزيد