ناجية من كارثة أبو تلات: خدعونا وقالولنا إننا في الساحل وطلعنا في الإسكندرية

كشفت رانسي، إحدى الناجيات من حادث الغرق المأساوي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، تفاصيل صادمة عن اللحظات التي سبقت الكارثة، مؤكدة أنهم تعرضوا للخداع منذ اللحظة الأولى وحتى وقوع الحادث.

وقالت رانسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إن الأكاديمية أخبرتهم أن المعسكر مقام في الساحل الشمالي، لكنهم اكتشفوا لاحقًا أنهم في منطقة أبو تلات بالإسكندرية، مضيفة: "ماكناش نعرف إحنا فين.. مشينا من الفيلا للبحر على رجلينا، وقالولنا ده الساحل وطلعنا في أبو تلات".

حادث الغرق المأساوي

وأكدت إحدى الناجيات من حادث الغرق المأساوي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، أن الأكاديمية أخفت حقيقة الوفيات عنهم في البداية، وقالت: "قالولنا محدش مات، لكن إحنا كنا شايفين صحابنا قدام عنينا وهما بيطلعوا في الروح"، لافتة إلى أن الفتيات والذكور تم فصلهم بشكل كامل في الفلل والباصات.

وأثارت الواقعة موجة من الغضب الشعبي، وسط مطالبات بالتحقيق الفوري في طبيعة الأكاديمية ومدى قانونيتها، خاصة بعد تواتر روايات الشهود عن غياب إجراءات الأمان وخداع الضحايا.

