أكاديمية وهمية.. نهال طايل تكشف مفاجأة بشأن حادث غرق فتيات الإسكندرية

كشفت الإعلامية نهال طايل خلال برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 عن مفاجآت صادمة في واقعة غرق طلاب من إحدى الأكاديميات غير المعتمدة بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية، والتي وصفتها بـ"الأكاديمية الوهمية".

تضارب في الروايات

وطرحت “طايل” تساؤلات حاسمة عن هوية هذا الكيان، مؤكدة أن الجهات المسؤولة عنه اختفت تمامًا بعد الحادث، وسط تضارب في الروايات حول اعتماد المؤسسة من عدمه.

وأوضحت: “في البداية بحثنا عن المسؤولين، لم نجد أحدًا، ومع مرور الوقت، بدأ أولياء الأمور والطلاب يتحدثون، ويؤكدون أنهم لا يعرفون إذا كانت هذه أكاديمية حقيقية أم لا”.

وكانت الصدمة الكبرى مع ظهور فيديو حصري عرضته الإعلامية نهال طايل يظهر مسؤولي الأكاديمية وهم يفرون هاربين بعد حادث الغرق، وسط محاولات من الطلاب وأهالي الضحايا لمنعهم من المغادرة ومطالبتهم بتحمل المسؤولية.

وتساءلت طايل: “ما هو المؤهل الذي تمنحه هذه الأكاديمية؟ من الجهة التي تدعمها؟ كم يتكلف الطالب؟ وما الخدمة التعليمية المقدمة له؟”، مؤكدة أن عدم وجود إجابات على هذه الأسئلة يضعنا أمام شبهة نصب واحتيال ممنهج.