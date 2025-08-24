قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات
حادث ابو تلات
إيمان عبد اللطيف

في حادث مأساوي هزّ مدينة الإسكندرية، وتحديدا في أبو تلات ، نجت الشابة مريم وليد (17 عاما) بأعجوبة من مصير محتوم كان ينتظرها، بعد أن كان اسمها ضمن قائمة ركاب قارب الغرق الجماعي بشاطئ "أبو تلات". 

قصة نجاة مريم ليست مجرد صدفة عابرة، بل هي سلسلة من الأحداث التي بدأت بقرار بسيط وانتهت بإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة.

مشاهدة الفيديو:


​بدأت القصة عندما قررت مريم الانضمام إلى رحلة تابعه لمعسكر مع أصدقائها، ودفعت تكاليف الرحلة.

وأكلمت مريم كلامها وقالت: “كانت الحجوزات مؤكدة، والجميع متحمس لقضاء عطلة صيفية على شاطئ البحر”. 

ولكن قبل موعد السفر بساعات قليلة، واجهت مريم ظروفًا عائلية طارئة أجبرتها على تأجيل رحلتها هذا التأجيل، الذي كان يبدو في البداية مجرد إحباط بسيط، تحول إلى قرار فاصل بين الحياة والموت.


​وفي نفس اليوم الذي كان من المفترض أن تسافر فيه مريم، وقع الحادث الأليم, ضربت أمواج عنيفة ودوامات مائية قوية الشاطئ، مما تسبب في وفاه واصابات أصدقاء مريم. 

هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان، ولكن المشهد كان مروعًا, غرق العديد من الركاب، بينما تمكن آخرون من النجاة بعد جهد كبير.


​عندما وصل الخبر إلى مسامع مريم، كانت الصدمة لا توصف وقالت مريم والدموع تملأ عينيها: "تلقيت اتصالًا من صديقه تخبرني بالحادث. لم أستطع أن أصدق ما سمعته, شعرت وكأن قلبي توقف عن النبض وتخيلت نفسي مكانهم، وقشعريرة سرت في جسدي.

لم تكن مجرد رحلة، بل كانت حياة. الدفعة المالية التي دفعتها كانت بمثابة تذكرة لرحلة كان يمكن أن تكون الأخيرة في حياتي."


​تحولت قصة مريم بسرعة إلى حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون درسًا في قدرة القدر على التدخل في حياة البشر بطرق غير متوقعة أصبحت مريم الآن أكثر إيمانًا بأن كل تفصيل في حياتنا له حكمة، وأن القدر قد يكتب لنا النجاة من حيث لا نحتسب.


​وتختتم مريم حديثها برسالة مؤثرة: "أنا ممتنة لكل لحظة في حياتي الآن الحادث جعلني أدرك قيمة الحياة أكثر من أي وقت مضى, أصلي من أجل أرواح كل من فقدناهم في هذا اليوم الحزين، وأدعو الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان."

مشاهدة الفيديو:
 

حادث ابو تلات الاسكندريه حادث غرق

