القبض على شخصين يمارسان أعمال الدجل بحى العطارين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظتى القليوبية والبحيرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل ، والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزتهما (3 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال

الدجل).. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.





