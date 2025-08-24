مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شخص داخل قسم شرطة بالقاهرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة بزعم تعرضه للإختفاء القسرى والتعذيب .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إعتباراً من 11 الجارى بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية سرقة وحيازة مخدرات ، وبتاريخ 18الجارى نشبت مشاجرة بين المذكور و 6 نزلاء داخل محبسه تعدوا خلالها عليه بالضرب ، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى .

وتولت النيابة العامة التحقيق وإضطلعت بسؤال رفقاء المذكور بمحبسه ، وقررت حبس النزلاء الستة على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها .

واضاف المصدر ان ذلك يأتى فى إطار إستمرارية الجماعة الإرهابية فى إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الرأى العام .