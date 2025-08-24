قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
حوادث

آخرها 59 ألف جنيه.. مروة بنت مبارك تلقت تحويلات مالية من الكويت| خاص

أحمد مهدي

كشفت تحقيقات نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، تورط صاحبة حساب مروة بنت مبارك في قضية غسل أموال قيمتها 59 ألف جنيه.

مفاجآت جديدة في قضية مروة بنت مبارك

أمرت النيابة بنسخ صورة من أوراق القضية تخص واقعة غسل الأموال المثارة في حق المتهمة، وذلك استعدادا للتحقيق مع المتهمة مروة بنت مبارك حول غسل أموال قيمتها 59 ألف جنيه عثر عليها على أحد المحافظ الإلكترونية الخاصة بها.

 تبين من تحقيقات النيابة وفحص التطبيقات على هاتفها العثور على حساب مفعل برقم هاتف معلوم على تطبيق واتساب وبفحص المحادثات الخاصة به تبين وجود محادثة مع حساب واتساب مفعل برقم دولي خاص بكود دولة الكويت، وبفحصها تبين وجود رسائل تفيد بوجود تحويلات مالية.

كما تبين من فحص تطبيق أحد شركات الاتصالات الشهيرة المفعل باسم مروة ورقم هاتفها وجود محفظة إلكترونية وبفحصها تبين أنها تحتوى على رصيد مالي وقدره 59122 جنيها مصريا وذلك في حينه أثناء الفحص وباستكمال فحصها تبين وجود العديد من المعاملات المالية المختلفة.

وطلبت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان الجوانب المالية المتعلقة بنشاط المتهمة على وجه التحديدن حيث جاءت التحريات لتؤكد وجود تحويلات مالية عبر هاتف المدعوة مروة بنت مبارك.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سقوط "بنت مبارك" من شقة في سيدي بشر بالإسكندرية حتى تم إيداعها حجز قسم شرطة إمبابة لحين عرضها على النيابة العامة، ورصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو تم تداولها بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية حول تورط الفنانة وفاء عامر في الإتجار بالأعضاء البشرية وبيع اللاعب الراحل ابراهيم شيكا كليته وفص من الكبد ثم تلاها رد من الفنانة وفاء عامر حول كذب تلك الادعاءات واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة صوب تلك الفتاة.

كما تطرقت الاتهامات لعدد من مشاهير التيك توك والسوشيال ميديا مثال أم مكة وأم سجدة اللتان خرجتا للرد أيضا على ادعاءات "بنت مبارك" المزعومة وأشارت أم مكة إلى قيامها بتحرير محضر ضدها.

تحركت مباحث الانترنت لرصد مكان بث تلك الفيديوهات ونجحت التحريات بالتنسيق مع مباحث الجيزة في التوصل إلى محل إقامة الفتاة في منطقة إمبابة وخرجت مأمورية لإلقاء القبض عليها بعد استئذان النيابة العامة إلا أنها كانت غادرت منزلها فاستكمل فريق البحث تحرياته ليتوصل إلى محل إقامة آخر في محافظة الإسكندرية تحديدا شقة في منطقة سيدي بشر وانطلقت قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض عليها وتم اقتيادها إلى قسم شرطة إمبابة.

خلال استجواب المتهمة فجرت مفاجأة صادمة بأن كل ما كانت تبثه عبر صفحتها الشخصية مجرد ادعاءات تهدف من خلالها لتحقيق مشاهدات مرتفعة وأرباح طائلة فتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة وتم ايداعها حجز قسم إمبابة لحين عرضها على النيابة العامة صباح اليوم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على صاحبة حساب "ابنة  حسني مبارك" من داخل منزلها بالإسكندرية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن عملية الضبط تأتي في إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة تدعى انتسابها لإحدى العائلات، لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة في الإسكندرية، وتبين أنها صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وضبط بحوزتها 2 هاتف محمول؛ بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج.

وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

