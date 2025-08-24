شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأييد حبس شريف زيادة، شقيق الفنان عماد زيادة، لمدة 12 سنة في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لصالح شركة متخصصة في تجارة الحبوب، وأصبح شريف هارب من تنفيذ أحكام ب12سنة.

وتعود تفاصيل القضايا إلى قيام المتهمَين بشراء شحنة بضائع من شركة أمريكية متخصصة في الحبوب، بلغت قيمتها 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد عن مليار جنيه مصري، وسداد قيمتها عبر شيكات بنكية، إلا أنه تبين عند محاولة صرفها أنها دون رصيد.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة القاضي محمد الديب رئيس المحكمة وحضور محمد غنيم وكيل النيابة العامة وأمانة سر أشرف سالم، سبق وأن قضت بحبس شريف زيادة غيابيا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 15 مليون جنيه في قضية النيابة العامة رقم 1226لسنة 2025 لتصل مجموع أحكام الحبس الصادرة بحقه لمدة 12 عام .

واسندت النيابة العامة للمتهم بإصدار الشيك المبين بالأوراق لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالماذة 534/1 فقرة أ من قانون التجارة وحيث تداولت المحكمة نظر الدعوي علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبالجلسة المحددة لنظر الدعوي.

و أكدت في حيثيات حكمها أن جريمة إعطاء شيك لايقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد وعلمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول وتنطبق عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع علي الشيك في هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات وفقا للطعن رقم 3011 لسنة 20 ق جلسة 17 /11/62 وأن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي بإقتناع القاضي بناء علي التحقيقات التي يجريها بنفسه وإطمئنانه إلي الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته.

