120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟

حلقة نقاشية لمدة 120 دقيقية قادها ويلمار أومار بارينتوس، سفير فنزويلا لدي القاهرة ، حول تنوع الموارد السياحية ببلده التى تقع على مساحة أكثر من 916 كم ، وتجمع أنماط سياحية كـ الجزر والشواطئ والشلالات والغابات بالإضافة إلى المتاحف وثقافة شعبها المعرفو بحبه للاحتفال والموسيقى.

واستعرض ويلمار ، ما تملكه فنزويلا من مقومات اقتصادية وسياحية، على قمتها تقلدها بـ الاحتياطي الأول للذهب في أمريكا اللاتينية ،وعقب حصر غير رسمي كشف قائلا : أن لدينا ثاني احتايطي من الذهب على مستوي العالم ، بالإضافة إلى حصولنا على المركز الخامس في احتياطي الحديد والرابع عالميا في الغاز والتاسع في المياه العزبة والألماس.

«تنوع الموارد الإقتصادية»



تحدث سفير فنزويلا ،قائلا : أننا كدولة نضع استراتيجية لتنوع مواردنا الإقتصادية،ونركز على السياحة ،لافتا أن مصر دولة سياحية قوية ،ونبحث التعاون المشترك معها في هذا المجال ، وتحقيق مصالح مشتركة لتسيير رحلات سياحية بين البلدين.

وأشار إلى العلاقات المصرية الفنزوالية ،قوية وراسخة ،مشيرا إلى تقديرا لذلك تقلدت مصر ضيف شرف معرض الكتاب في فنزويلا هذا العام ،بالإضافة إلى تكريمنا وفد البعثة المصرية المشاركة هناك عقب وصولهم بالقاهرة.

«ملتقي السياحة المصري الفنزويلي»



وأكمل حديثة قائلا : إن لدينا مشروع "ملتقي السياحة المصري الفنزويلي " ،حيث حددنا لقاء مع وزارتى السياحة والثقافة بـ فنزويلا، لعرض المشروع ،حيث لاقي ترحيب ودعم ،لافتا أنه جارى ترتيب الأمر مع الخارجية المصرية ،ليخرج بأعلي صورة احترافية .

«7 مليون سائح»

أضاف إلى أن حكومة فنزويلا ، قررت زيادة عدد السائحين ،لافتا إننا سابقا كنا نستقبل 7 ملايين سائح ،أعقبه إنخفاض ولكننا مررنا بانخفاض حاد عام 2019 حتى أوائل 2021 ،ليشهد تحسن وتعافي سياحي بداية من 2022 .

سفير فنزويلا



أفاد أنه فى إطار ذلك فكرنا بضرورة العمل على نمو الأرقام السياحية ،على أن تكون مصر جزء من ذلك النمو ،لافتا أن مصر رابع دولة في التنوع السياحي عالميا ،ونتابع جديا استراتيجيتها القوية للوصول الى 30 مليون سائح .



كشف إننا نعطي أهمية للسياحة في الوقت الراهن ،وذلك لتنوع مواردنا،معربا إننا قررنا عدم التوقف على مورد البترول فقط الذى كان يمثل 95% من دخلنا سابقا ،والذى جعلنا نفكر في تنوع الاقتصاد ،مثل السياحة والاستزراع السمكي والزراعة والتجارة والمعادن والغاز والبتروكمويات.

«السياحة الأسرع نموا»



ووصف السياحة بـ الأسرع نموا في عوائدها لزيادة الدخل من العملة الصعبة ،استطرد قائلا :إننا فى عام 2019 كنا ننتج 3 مليون برميل في اليوم لينخفض إلى 400 ألف برميل ،مما شهدنا انخفاض من 8 ملياردولار الي 400 مليون ،وهذا ماجعلنا أيضا التوجه نحو ترويج سياحتنا .

شواطئ وجزر



لفت أن لدينا إمكانيات رائعة من تنوع الموارد السياحية ،مثل شواطئ رائعة وغابات مميزة ،أبرزها جزيرة كانايما واصفا إنها الجنة التى تتمتع بـ سياحة روحية ،بالإضافة إلى تواجد اكبر شلال في العالم.



وحول مبادرة منتدى مصر فنزويلا السياحي ،أوضح إنها الطريق الصحيح نحو سياحة متبادلة بين البلدين ،وهو مايدعم خطة سياحة مصر للوصول الي رؤيتها لتحقيق 30 مليون سائح.



لفت أن مشروع المنتدي السياحي تم مع الخارجية المصرية،ليكون الحدث على مستوي دولي مشترك ،قبل افتتاح المتحف المصري الكبير ،واتفقنا على ان يكون من 19 الى 22 أكتوبر القادم لكي تشارك به وزيرة السياحة الفنزوالية .

موعد ملتقي السياحة



استكمل قائلا : عقب المشاورات المبدئية مع الخارجية المصرية ،ووفقا لرؤيتهم ،عرضنا على حكومة فنزويلا بتأجيل إطلاق المنتدي ،ليكون في الربع الأول من 2026 ، والتى أبدت موافقتها .



واشار إلى أن سيكون هناك لقاءات مشتركة مع منظمي السياحة المصريين ،بحضور وزيرة السياحة الفنزولاية خلال فاعليات معرض السياحة والسفر الفنزويلي.

3 مواقع سياحية للزيارة



إستطرد حديثة قائلا : أننا نركز على أكثر 3 مواقع سياحية في فنزويلا ،هم متنزة كنايما ،جزيرة مارجريتا ،وأرخبيل روكيس ، كبرنامج سياحي يروج في مصر ،مؤكدا ان السوق السياحي المصرى هام جدا لنا .

تسهيل ترويج مصر بـ الكاريبي



ألمح أن التعاون مع فنزويلا سياحيا ،سيدعم مصر لجذب السائحين من دول البحر الكاريبي ،عبر تسهيل ترويجها سياحيا لمضاعفة أعداد الزيارات من هذه الدول.



قال السفير ، أن ترسيخ الرؤية الصحيحة عن الامن والاستقرار بـ فنزويلا،عامل أساسي لدينا لتعزيز السياحة ،ومايثار في الإعلام الغربي لايمت للواقع بصلة ، مؤكدا أن هناك زيارات مختلفة من المثقفين المصريين لفنزويلا وشاهدوا مدي الامن الذى نتمتع به ،وتجولوا حتى في الاحياء البسيطة ليتأكدو بنفسهم من مدي الاشعات التى تروج ضدنا.

الأمن والأمان



أكد السفير فى سؤال لـ"صدى البلد" ،أن التجربة السياحية والعملية ونقل الصورة الصحيحة هى أقوى رد على الشائعات التى تشوه سمعة آمن وإستقرار فنزويلا ،لافتا أن كل من زار بلادنا شاهد وشعر بمدى التجول بحرية والأمان .

محرر صدى البلد مع سفير فنزويلا

خطوط طيران



أضاف إلى أن الطيران المباشر بين القاهرة كاركاس لن يكون في المرحلة الأولي من المشروع ،وسنعمل على الطيران الترانزيت ،موضحا سيكون هناك طيران مباشر بالتأكيد عقب نجاح تجربة مشروع المنتدي المصرى الفنزويلي السياحي.



استكمل قائلا : لدينا خطوط طيران ،اسطنبول - كاركاس ،وباريس اسطنبول ،مدريد كراكاس ، لافتا أن لدينا 7 رحلات في الاسبوع ،وهناك إمكانيات تزويدها رحلتين خاصة إن جميع الرحلات ممتلئة.



ذكر أن ذلك يعطي انطباع، بالاقبال على السفر الي فنزويلا ،موضحا نعمل مع الخطوط التركية والايبيرية ليكونو رعاة رئيسين لنا ،قائلا : نفتح كافة خطوط الاتصال لنجاح هذا المشروع .

الفنادق



وعن سعة الفنادق ،أوضح لدينا فنادق فى فنزويلا ونستقبل سائحين على المستوى المحلي والدولي ،بالإضافة إلى لدينا خطة لعمل منطقة للشخصيات المهمة"في أي بي" ،كما نركز أيضا على تحسين البنية التحتية لإستقبال السائحين ،وفتح باب الاستثمار السياحي.

مساجد في فنزويلا



وأشار إلى وجود أكبر مسجد في امريكا اللاتينية بـ العاصمة كراكس ، بالإضافة إلي 8 مساجد أخرين ،وهناك جالية مصرية تعمل منذ سنوات عديدة .

اتساق رؤي مصر وفنزويلا



من جانبه قال الدكتور إبراهيم العسال ،المستشار الفخري للسفارة للشؤون الثقافية والسياحية ، أن لدينا خطة عمل متكاملة حظيت بموافقة الحكومة الفنزويلية لتفعيل التبادل السياحي والثقافي ، لافتا أن هذه الخطة تتسق تماما مع رؤية مصر 2030وأهدافها الاستراتيجية للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح.

أوضح دكتور إبراهيم أن تمثل فنزويلا سوقا سياحيا واعدا وجديدا بالنسبة لمصر،والتعاون بين البلدين سيخلق فرصا هائلة لتحقيق المصالح المشتركة في الملف السياحي ،بما يخدم أهداف التنمية فى كلا البلدين.