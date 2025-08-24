قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب رخصة كشك.. مواطن يحاول إنهاء حياته داخل مجلس مدينة مرسى مطروح |تفاصيل
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
توك شو

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الفنانة شيرين عبد الوهاب
الفنانة شيرين عبد الوهاب
هاجر ابراهيم

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن شيرين عبد الوهاب أصبحت حالة العالم العربي كله يتابعها خاصة في السنوات الأخيرة منذ علاقتها بحسام حبيب ما بين زواج وطلاق، واتهامات علنية توجهها لطليقها مهينة جدا إلى درجة أننا لا نستطيع تكرار ما ذكرته.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية “العربية”: “محامي شيرين مع حالة مثلها يعرف تفاصيل التفاصيل وعلاقتها بحسام بالتأكيد معه ولديه الكثيرة الذى يستطيع أن يقوله، واليوم تبعده علشان هو يريد بعده عن حسام”.

وتابع: “المحامي مثل الطبيب، ويجب أن يكون أمامه الطبيب بكل تفاصيله لا يجوز فى وجود أى مشكلة حكي التفاصيل، والنقابة تمنع المحامي أن يقول أى تفاصيل لموكله، ولكن هذا لا يمنع أن شيرين هي حالة خاصة جدا، وهي اللي طرحت علاقتها بحسام أمام مواقع التواصل الإجتماعي”.

وتصدرَت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل، بعد بيان محاميها ياسر قنطوش، الذي كشف خلاله عن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وهاجمت شيرين وشقيقها، وكذلك حسام حبيب، المحامي ياسر قنطوش بسبب ما نشره عبر صفحته، وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم الخاصة.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

وأكدت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة، وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

طارق الشناوي شيرين عبد الوهاب شيرين حسام حبيب الفنانة شيرين

