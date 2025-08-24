قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ

موعد رمضان2026
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد رمضان2026 ومتى يبدأ شهر رمضان 2026، خاصة مع اقتراب انتهاء العام، وانتظار شهر رمضان المبارك الذي نعيش فيه أجواء إيمانية وروحانية مختلفة كل عام، مع التجمعات العائلية اليومية في سهرات رمضان . 

 

موعد أول أيام رمضان 2026 فلكياً 

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد الفلكية الرسمية، فإن موعد أول أيام شهر رمضان 2026 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ليبدأ الشهر المبارك في يومه الأول بصيام المسلمين حول العالم، وينتهي مساء الخميس 19 مارس 2026، على أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026.

الرؤية الشرعية رمضان 2026

وقد يختلف موعد رمضان 2026 يومًا واحدًا حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، لكن الحسابات الفلكية تظل مؤشرًا دقيقًا لاستعداد الأسر والمؤسسات لهذا الشهر الفضيل.

متى يبدأ شهر رمضان في عام 2026؟

وجاء ذلك من أكثر الأسئلة المتداولة على جوجل، حيث بدأ المسلمون البحث عن موعد رمضان2026 وأول أيامه، والمقرر في 17 فبراير المقبل . 

كم يومًا باقيًا على رمضان 2025؟

ومن الآن وحتى رمضان 2026، يتبقى 5 أشهر و24 يوماً ، أي ما يقرب من 6 أشهر مقبلة على حلول رمضان 2026 . 

موعد رمضان 2026 باليوم والتاريخ

ووفقاً للحسابات الفلكية المعتادة، فمن المقرر أن يحل لعينا رمضان 2026 يوم الثلاثاء 17 فبراير وينتهى  السبت 21 مارس، ويكون عيد الفطر2026 22 مارس . 

نظام التقويم الهجري

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

موعد تحري هلال رمضان 2026

من المتوقع أن تتحرى الدول الإسلامية هلال شهر رمضان 2026 مساء يوم الإثنين 16 فبراير 2026، لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2026 رسميًا بناءً على الرؤية الشرعية، وذلك وفقًا للتقاليد الإسلامية المتّبعة كل عام.
 

