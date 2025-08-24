موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ

ارتفعت معدلات البحث عن موعد رمضان2026 ومتى يبدأ شهر رمضان 2026، خاصة مع اقتراب انتهاء العام، وانتظار شهر رمضان المبارك الذي نعيش فيه أجواء إيمانية وروحانية مختلفة كل عام، مع التجمعات العائلية اليومية في سهرات رمضان .

موعد أول أيام رمضان 2026 فلكياً

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد الفلكية الرسمية، فإن موعد أول أيام شهر رمضان 2026 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ليبدأ الشهر المبارك في يومه الأول بصيام المسلمين حول العالم، وينتهي مساء الخميس 19 مارس 2026، على أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026.

الرؤية الشرعية رمضان 2026

وقد يختلف موعد رمضان 2026 يومًا واحدًا حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، لكن الحسابات الفلكية تظل مؤشرًا دقيقًا لاستعداد الأسر والمؤسسات لهذا الشهر الفضيل.

موعد رمضان2026

متى يبدأ شهر رمضان في عام 2026؟

وجاء ذلك من أكثر الأسئلة المتداولة على جوجل، حيث بدأ المسلمون البحث عن موعد رمضان2026 وأول أيامه، والمقرر في 17 فبراير المقبل .

كم يومًا باقيًا على رمضان 2025؟

ومن الآن وحتى رمضان 2026، يتبقى 5 أشهر و24 يوماً ، أي ما يقرب من 6 أشهر مقبلة على حلول رمضان 2026 .

موعد رمضان 2026 باليوم والتاريخ

ووفقاً للحسابات الفلكية المعتادة، فمن المقرر أن يحل لعينا رمضان 2026 يوم الثلاثاء 17 فبراير وينتهى السبت 21 مارس، ويكون عيد الفطر2026 22 مارس .

اول ايام رمضان2026

نظام التقويم الهجري

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

موعد تحري هلال رمضان 2026

من المتوقع أن تتحرى الدول الإسلامية هلال شهر رمضان 2026 مساء يوم الإثنين 16 فبراير 2026، لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2026 رسميًا بناءً على الرؤية الشرعية، وذلك وفقًا للتقاليد الإسلامية المتّبعة كل عام.

