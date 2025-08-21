قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد أول أيام رمضان 2026 فلكيا

موعد اول ايام رمضان 2026
موعد اول ايام رمضان 2026
رشا عوني

مع اقتراب انتهاء العام الجاري، يترقب المسلمون موعد أول أيام شهر رمضان 2026 المقبل ، وما يحمله هذا الشهر من أجواء روحانية مميزة نعيشها كل عام ونترقبه بشوق. 

موعد أول أيام رمضان 2026 فلكياً 

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد الفلكية الرسمية، فإن موعد أول أيام شهر رمضان 2026 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ليبدأ الشهر المبارك في يومه الأول بصيام المسلمين حول العالم، وينتهي مساء الخميس 19 مارس 2026، على أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وقد يختلف موعد رمضان 2026 يومًا واحدًا حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، لكن الحسابات الفلكية تظل مؤشرًا دقيقًا لاستعداد الأسر والمؤسسات لهذا الشهر الفضيل.

موعد رمضان 2026



موعد تحري هلال رمضان 2026

من المتوقع أن تتحرى الدول الإسلامية هلال شهر رمضان 2026 مساء يوم الإثنين 16 فبراير 2026، لتحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2026 رسميًا بناءً على الرؤية الشرعية، وذلك وفقًا للتقاليد الإسلامية المتّبعة كل عام.

أدعية استقبال شهر رمضان 2026 

-اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين»

- «اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا أعمالنا»

- «اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين»

- «اللهم ارزقنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار»

اول ايام رمضان 2026

موعد رمضان 2026 فلكياً 

ومع أن الحسابات الفلكية تُعد مؤشرًا مهمًا للاستعدادات المبكرة سواء للأفراد أو المؤسسات، إلا أن الرؤية الشرعية لهلال رمضان تبقى العامل الحاسم في تحديد بداية الشهر رسميًا، وقد يختلف الموعد يومًا واحدًا تبعًا لنتائج الرؤية في الدول الإسلامية المختلفة.

استعدادات رمضان2026

مع اقتراب موعد رمضان، تبدأ الأسر والمؤسسات في التحضير لهذا الشهر المبارك، سواء من خلال التخطيط للأنشطة العائلية والدينية، أو عبر التجهيزات الغذائية والتنظيمية، أو عبر تهيئة المساجد والبرامج الدعوية. ويُنتظر أن يشهد رمضان 2026  كما في كل عام  حالة من النشاط المجتمعي والديني المكثف الذي يعكس مكانة هذا الشهر في قلوب المسلمين.

موعد اول ايام رمضان ٢٠٢٦ رمضان ٢٠٢٦ موعد شهر رمضان2026 رمضان 2026 موعد رمضان٢٠٢٦ فلكيا

