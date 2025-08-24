قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته
بيان من اتحاد السلة بشأن تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط
دعاء قضاء الدين .. بـ 15 كلمة يسدده الله عنك ولو كان بحجم جبل
حقيقة مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة في تدريبات الأهلي
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة
انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية أثبتت مسؤوليتهم الوطنية عبر وقفات سلمية مشرفة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

جاءت الحلقة الثانية من حكاية "Just You" بطولة الفنانة تارا عماد، ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، محملة بمزيد من الغموض والتشويق، حيث واصلت شخصية "سارة" (تارا عماد) مواجهة ألغاز مرعبة بين رسائل مجهولة وحوادث غريبة قلبت حياتها رأسًا على عقب.

بداية مثيرة بالأسنسير

بدأت الحلقة باستكمال المشهد الغامض من نهاية الحلقة الأولى، حيث علقت "سارة" داخل الأسنسير في مبنى الجريدة وسط حالة من الرعب، وظل الأسنسير يتلاعب بها بين الأدوار قبل أن يتوقف فجأة، ليعثر عليها زملاؤها مرعوبة على الأرض. يسندها "سليم" (عمرو جمال) قبل أن تفقد الوعي.
يقوم سليم بتوصيلها إلى منزلها، وهناك يلتقي والدتها (وفاء صادق) التي تعاتبه وتؤكد أن ابنتها لا تحتاج هذا العمل، مطالبة إياه بالاهتمام بها.

نهى تدخل المشهد ورسائل الواتس آب

تزورها صديقتها "نهى" (وئام وجدي) في محاولة لتهدئتها بعد أن روت لها سارة قصة الرسائل الغامضة التي تصلها من رقمها الشخصي على "واتس آب".

تفكر نهى في تفسير عقلاني، فتقترح أن يكون هناك من يتعمد تخويفها من خلال افتعال أعطال الأسنسير والسيارة وانقطاع الكهرباء. وتنصحها بخطوتين:

1. مراجعة طبيب نفسي.
2. تسليم اللاب توب والموبايل لمهندس الـIT في الجريدة للتأكد من عدم وجود اختراق.

المواجهة مع الطبيب النفسي

تقرر سارة الذهاب لطبيب نفسي، لكنها تكتشف غيابه، وبعدها تتحدث معه هاتفيًا حيث يسألها إن كانت تشعر بأنها مراقبة أو أن هناك من يحاول إيصال رسالة إليها. تعترف له بأنها ترى رسائل تختفي بعد قراءتها، وأن كل ما يرد فيها يتحقق على أرض الواقع، وترفض الحديث عن ماضيها المؤلم.

مفاجأة مع سليم وتوتر مع الصديقة

تتفاجأ سارة بسليم يراقبها أمام العيادة فتتهمه بعدم الاحترام وتعتقد أن صديقتها هي من أخبرته بمكانها، لكن الأخيرة تنفي. وفي الوقت ذاته، يكتشف مهندس الـIT أن جهازها سليم تمامًا ولا يوجد اختراق، لتزداد حيرة سارة.

أسرار في غرفة التحكم

في مشهد غامض، يظهر مهندس الـIT "عامر" يدخل غرفة التحكم في الجريدة ليضع شيئًا مريبًا، وتشاهده سارة من خلال زجاج المكتب، فيزيد الشك من حولها.

مشهد مؤثر مع الأم

تعود سارة إلى منزلها لتجد والدتها بانتظارها، وتتحدث معها عن فقدان والدها، لتكشف مشاعرها المؤلمة بأنها لم تشبع من وجوده في حياتها، في مشهد إنساني مؤثر أظهر العلاقة العاطفية العميقة بين الابنة ووالدتها.

رسالة جديدة وحفل عيد الميلاد

تتلقى سارة رسالة جديدة من رقمها تقول "نار"، فتأخذ "سكرين شوت" لكنها تختفي فجأة من هاتفها، لتنهار أمام صديقتها التي تحاول تهدئتها وتقنعها بالذهاب إلى عيد ميلاد إحدى صديقاتها لإثبات أنها طبيعية أمام الناس.

في الحفل، تتعرض سارة لنظرات غريبة من الحضور، ويجلس سليم بجانبها محاولًا مصارحتها بمشاعره، بينما تحاول هي الابتعاد عنه. وفي لحظة توتر قصوى، يصلها اتصال جديد من الرقم الغامض بنفس الكلمة: "نار".

وبعد ثوانٍ، يندلع حريق هائل في الحفل، لينتهي المشهد على ذروة مشوقة وصادمة للجمهور.

