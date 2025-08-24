حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن وضع السوريين في مصر مختلف؛ لأنهم جاءوا فترة مؤقتة وسيعودون لبلدهم، أما تهجير الفلسطينيين لمصر يعني تصفية القضية.

الجمهوريين والديمقراطييين

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة «بعد ما بهدل زيلينسكي وملك الأردن» و«أحاط قادة أوروبا حول مكتبه وجعلهم ينتظرونه في الخارج».

وأشار المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خانت كل من آمن بها ووثق في مؤسساتها الحقوقية.

القضية الفلسطينية

وكشف الدكتور حسام بدراوي، أن موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وهو بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.